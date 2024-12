Khi nào thực hiện kiểm định khí thải xe máy?

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không bắt buộc thực hiện ngay. Những ngày gần đây, rất nhiều người dân quan tâm đến nội dung kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại Thông tư 47/2024 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ đã được Quốc hội thông qua quy định xe mô tô, xe gắn máy chỉ thực hiện kiểm định về khí thải. Việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định phương tiện giao thông vận tải phải được cơ quan đăng kiểm kiểm định, xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tại Điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Bảo vệ môi trường cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Do đó, việc kiểm soát khí thải phương tiện cơ giới đường bộ nói chung và của xe mô tô, xe gắn máy nói riêng, thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo ông An, thời gian thực hiện việc kiểm định và áp dụng mức quy chuẩn khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng tương tự như kiểm soát khí thải ô tô trước đây; không bắt buộc thực hiện ngay theo hiệu lực của Luật TTATGT đường bộ (1/1/2025). Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong việc xây dựng và hoàn thiện lộ trình áp dụng kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tế, giảm thiểu đến mức thấp nhất gây xáo trộn,... Theo quy định tại Thông tư 47 của Bộ GTVT, xe máy có niên hạn trên 5 năm phải đi đăng kiểm để kiểm định khí thải (Ảnh minh họa: NLĐ). Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội bổ sung giá dịch vụ kiểm định khí thải vào danh mục giá dịch vụ đăng kiểm để Bộ GTVT có căn cứ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và ban hành giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật về giá. Ông An cho biết thêm, qua rà soát, tính đến thời điểm hiện tại trên cả nước có gần 3.000 cơ sở đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và hạn chế đến mức thấp nhất không để xảy ra tình trạng ùn tắc có thể xảy ra tại các cơ sở kiểm định khí thải. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao ý thức, nhận thức và hiểu biết của người dân, hiệu quả, lợi ích mang lại trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường, trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng xe,…. Để tránh ùn tắc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam trong quá trình phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng trình Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ có nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về thời gian áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải sao cho đảm bảo thời gian chuẩn bị, thích ứng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với xe có thời gian sản xuất đến 5 năm sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam tự động thực hiện cấp chứng nhận kiểm định khí thải. Xe sản xuất trên 5 năm đến 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải là 24 tháng/lần và xe trên 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải là 12 tháng/lần. Việc xây dựng chu kỳ kiểm định trên, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dựa trên kết quả khảo sát nghiên cứu, đánh giá thực tế và tham khảo việc áp dụng chu kỳ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của các nước trên thế giới đã và đang áp dụng. Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 47/2024, trong đó có quy định trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Thông tư mới quy định đối với các xe môtô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất đến 5 năm, chủ xe không phải nộp hồ sơ kiểm định khí thải và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải. Đối với xe môtô, xe gắn máy có thời gian tính từ năm sản xuất trên 5 năm thì chủ xe phải mang xe đến cở sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.