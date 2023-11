Khi nào được sử dụng VneID thay cho bằng lái xe, giấy tờ xe?

Tại dự thảo lần thứ tư Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến, điều 33 quy định: Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải mang đăng ký xe, giấy phép lái xe... Trường hợp thông tin các loại giấy tờ trên đã đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID thì không phải mang theo.

Để sử dụng VNeID thay cho GPLX, thẻ BHYT, công dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 trực tiếp tại công an xã, phường, thị trấn.

Việc kiểm tra qua app VNeID như dự thảo hiện được nhắc đến trong khoản 2 điều 12 Thông tư 32/2023 có hiệu lực từ 15/9.

Như vậy, người dân được phép xuất trình giấy tờ như giấy phép lái xe, bằng lái xe... đã tích hợp trên VNeID thay cho các giấy tờ bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, lực lượng CSGT vẫn chưa áp dụng việc xác thực thông tin trên ứng dụng thay cho việc kiểm tra giấy tờ xe trực tiếp.

Giải đáp vấn đề này, tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, khi nào người dân tích hợp đầy đủ giấy tờ và thay đổi thói quen dùng giấy tờ bản giấy, cơ quan quản lý Nhà nước trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng (thiết bị đọc, đầu cuối…) và được đào tạo, tập huấn toàn diện, thì lúc đó căn cước điện tử mới có thể thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống.

