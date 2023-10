Khi nào dùng kháng sinh trị đau mắt đỏ?

- Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào cần báo ngay cho bác sĩ để có hướng xử trí kịp thời.

- Không dùng chung vật dụng cá nhân (lọ thuốc nhỏ mắt, mắt kính, khăn lau mặt, khẩu trang…), khử trùng các vật dụng trong nhà.

- Nếu chưa thể đi khám bác sĩ ngay, có thể sử dụng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) rửa mắt liên tục để loại trừ mủ và dịch mắt. Để giảm bớt tình trạng viêm và khô mắt do đau mắt đỏ, có thể nhỏ nước mắt nhân tạo hoặc sử dụng gạc lạnh.

- Không dùng tay dụi mắt vì có thể gây kích thích phản ứng viêm mạnh hơn và cũng tạo điều kiện cho việc xâm nhập của virus, vi khuẩn.

- Ngưng đeo kính áp tròng cũng như trang điểm mắt cho đến khi không còn triệu chứng đau mắt đỏ nữa.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay nhanh.

- Hạn chế tiếp xúc gần với người đang bị đau mắt đỏ.

