Khi mua trứng nên chọn quả to hay quả nhỏ?

Trứng là nguồn dinh dưỡng quan trọng, là thực phẩm có mặt thường xuyên trong bữa ăn. Ngoài việc chế biến trực tiếp (trứng luộc, chiên, hấp...), nó còn là nguyên liệu trong rất nhiều loại bánh, sốt và các món ăn khác.

Kích thước các loại trứng gà trên thị trường khá đa dạng. Nhiều bà nội trợ thường cố gắng chọn trứng nhỏ vì cho rằng trứng nhỏ ngon và giàu dưỡng chất hơn. Nhiều người khác lại băn khoăn không biết khi mua trứng nên chọn trứng to hay nhỏ. Liệu kích thước có ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng trong trứng?

Khi mua trứng nên chọn trứng to hay nhỏ?

Khi mua trứng ở chợ hay siêu thị, chúng ta sẽ thấy chúng có màu sắc và kích cỡ khác nhau. Theo Sohu, bất kể trứng có màu sáng hay sẫm, quả to hay bé thì hàm lượng dinh dưỡng về cơ bản tương đương nhau. Nói cách khác, kích thước của quả trứng không ảnh hưởng đến chất lượng. Chỉ cần là trứng của cùng một giống gà thì trứng to hay bé cũng không khác nhau nếu áp dụng cùng một chế độ nuôi dưỡng. Vì vậy, khi chọn trứng, bạn không cần quá quan tâm đến kích thước to nhỏ mà nên chú trọng đến độ tươi của nó.