Khi hẹn hò online thành bẫy tình nguy hiểm

Từ tình online tới tình đời là ranh giới mong manh trong thời đại số hiện nay và “chuyện cổ tích” chỉ là con số cá biệt. Nhiều chị em bị lừa dối rơi vào trạng thái chông chênh, bất ổn, bị trầm cảm, tuyệt vọng về niềm tin, không ít người phải tìm đến chuyên gia tâm lý, tiền mất tật mang. nỗi đau đời mà những cuộc hẹn hò online gây ra sẽ còn dai dẳng mãi chưa thôi… Tình yêu... khờ dại Mới đây, bà N.M.H. (52 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã phải đi đến tận cùng để truy tìm “con rể hụt” đã lừa cả tình lẫn tiền của gia đình bà. Theo trình bày, bà có con gái là M.T. (25 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Hơn một năm trước, M.T. làm quen với T.T.N. (28 tuổi, quê Cà Mau, làm nghề tài xế tại Bình Dương) qua mạng xã hội Facebook. Chỉ sau một thời gian ngắn, hai người hẹn gặp mặt và cũng chỉ lần gặp đầu tiên, M.T đã “đổ ngang đổ dọc” anh chàng cao to vạm vỡ, có giọng nói hút hồn. Chính thức yêu nhau, M.T. dẫn người yêu về nhà ra mắt và được cả nhà ủng hộ hết lòng, vui mừng cho cô con gái bấy lâu nay vất vả tìm kiếm cũng gặp được anh chàng người yêu trông rất xán lạn. Người mẹ dẫn con gái đi tìm người tình qua mạng của con để đòi nợ, sau khi anh ta có ý định “tẩu thoát”. Vốn có tài ăn nói, miệng dẻo như dây đàn nên N. đã thu phục được trái tim của “cha mẹ vợ”. Bà H. xem N. như con rể trong gia đình, đồng ý để hai đứa qua lại với nhau rất thoải mái, tự nhiên. Trong thâm tâm, bà rất biết ơn N. vì đã không chê con gái mình khờ khạo mà yêu “bằng cả tấm chân tình”. Thời gian yêu đương, N. thường xuyên về Bình Phước thăm gia đình “nhà vợ”. Khi thời điểm đã “chín mùi”, N. ngỏ lời vay tiền bà H. với lý do cần đầu tư vào việc làm ăn của công ty. Bà H. không nghi ngờ gì, đưa cho N. vay 30 triệu. Những lần sau đó, N. tiếp tục vay tiền với các lý do khác nhau, khi thì trả nợ, khi cần mua thuốc chữa bệnh. Tổng số tiền bà H. đưa cho N. vay khoảng 65 triệu đồng. Một ngày đẹp trời, N. bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt. Chị M.T vốn khờ khạo, không biết vì sao “chồng” mình lại bỏ đi biền biệt như thế, chỉ biết khóc với mẹ. Bà H. tìm đủ cách liên lạc không được, cho đến một ngày, bà được người quen thông báo con gái bà bị tung clip sex lên mạng. Bà H. tá hỏa vào xem thì đó là cảnh giường chiếu của N. và con gái mình. Thương con bao nhiêu thì căm phẫn kẻ bội bạc bấy nhiêu, bà H. nhắn tin liên tục cho N. yêu cầu phải gặp nhau để giải quyết sự việc, nhưng tin nhắn gửi đi không bao giờ có câu trả lời. Bà đành tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài, mong muốn tìm cho ra kẻ đã lừa đảo gia đình bà. Trước mẹ con bà H., N. khẳng định không lừa tiền, mà đó là khoản vay và anh ta sẽ trả góp cho bà H. hằng tháng. Riêng chuyện “giường chiếu” bị tung lên mạng, N. khẳng định anh ta không làm thế, mà chỉ quay vào điện thoại làm kỷ niệm tình yêu giữa hai người nhưng không ngờ anh ta bị tai nạn giao thông, mất điện thoại nên có thể ai đó đã tung lên (!?). Về trách nhiệm tình yêu với cô M.T, anh này khẳng định thương thật lòng nhưng tình cảm cũng có lúc này lúc kia, duyên đến và duyên tan là chuyện đương nhiên, không ai ép buộc được con tim của mình. Bà H. quá thất vọng, không ngờ con gái mình mới bập vào yêu lại bị lừa ra nông nỗi này. Khi dẫn N. về nhà, bà đã rất hy vọng có một chàng rể đàng hoàng để lo cho con gái hết quãng đời còn lại. Chính vì nghĩ như thế nên bà mới hào phóng đưa tiền cho N. vay mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Bà muốn tìm N. không hẳn là đòi lại tiền mà trong lòng vẫn hy vọng “con rể” sẽ sớm quay trở lại yêu thương con gái mình. Tuy nhiên, tình cảm là thứ gì đó không thể cưỡng cầu, hơn nữa, trước khi đến với cô M.T, chắc hẳn N. đã có toan tính rồi. Bản thân anh ta đủ kiến thức và am hiểu khi yêu một cô gái khờ thì tương lai sẽ như thế nào, lỗi do bà H. quá tin tưởng và hy vọng vào mối quan hệ này mà thôi. Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò online. Tình online không giống tình đời Theo bà Lê Thị Kim Chung, tư vấn viên tâm lý, Chủ nhiệm câu lạc bộ Lá chắn ở TP Hồ Chí Minh, trong nhiều năm tư vấn tâm lý cho các chị em, thậm chí cả con gái của họ, bà cảm nhận sâu sắc việc người phụ nữ bị phụ bạc về tình cảm và bị lừa đảo chiếm đoạt tiền của sẽ đau khổ như thế nào. Bà Chung kể, cách đây không lâu, có người phụ nữ tên T.V. (48 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) tìm đến xin tư vấn cho một lối thoát sau khi bị gã “Sở Khanh” quen biết qua ứng dụng hẹn hò online lừa mất sạch tiền tiết kiệm và hơn 100 triệu đồng đi vay “nóng” bên ngoài. Theo lời kể của bà T.V, bà quen người đàn ông có nickname David Dung, giới thiệu là thương nhân buôn sầu riêng Thái Lan, sở hữu 10 ha nhà vườn ở Bến Tre. Nói chung, David Dung không thiếu gì ngoài một người phụ nữ của đời mình. Năm nay 45 tuổi, David Dung cũng một lần đổ vỡ hôn nhân, chưa con cái gì. Hơn 6 năm nay, ông sống cô đơn bên vựa sầu riêng tiền tỷ... Đại loại, những lời tự sự của người tình trên mạng khiến bà T.V xiêu lòng và cũng nhen nhóm hy vọng được làm bà chủ sau khi chung đường với David Dung. Sau cuộc tình đổ bể, hắn lặn mất tăm, để lại cho bà T.V một mình ôm đống nợ cùng nỗi đau phụ tình. Nhìn người phụ nữ đã luống tuổi, từng đứt gãy hôn nhân một lần, những tưởng chuyện cổ tích sẽ đến với tình yêu của mình khi quen được anh chàng tự xưng là doanh nhân trong lĩnh vực nông sản. Rõ ràng là hồ sơ của “đằng trai” quá "xịn xò". Một cái kết ngọt ngào sẽ đến với mình chăng? Bà T.V luôn tin tưởng hoa hồng phía trước. Yêu đương quay cuồng, “thả thính” bung nóc nhà, hứa vào tháng 6 người yêu từ Thái Lan về nước, hai người sẽ gặp nhau để bàn chuyện lâu dài. Bà T.V không ngờ, đây chính là miếng mồi câu nhử ngọt ngào nhất để gã kia có cớ thúc ép bà chuyển tiền. Lần đầu tiên, hắn than đang có đơn hàng sầu riêng trị giá 3 tỷ đồng mà công ty chưa thanh toán kịp tiền của đối tác, hắn hỏi bà có tiền thì cho mượn, một tuần sau tất toán đơn hàng sẽ trả lại, có thêm khoản hoa hồng cảm ơn hậu hĩnh. Mỗi tin nhắn, hắn kèm theo trái tim rực đỏ và tấm ảnh miệt vườn của hắn rất chân thực. Bà V.T mê đắm đuối, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 180 triệu đồng cho người tình qua app vay. Bà Lê Thị Kim Chung - chuyên gia tư vấn tâm lý, chủ nhiệm câu lạc bộ lá chắn. Sau đó, vẫn chiêu dẫn dụ bằng tình cảm lâm li bi đát, bà T.V dù đã hết sạch tiền vẫn sẵn lòng đi vay bên ngoài chuyển cho hắn thêm 100 triệu đồng nữa để... đầu tư hoa hồng. Đến tháng 6, ngày hẹn gặp gỡ, David Dung viện cớ công ty còn mắc kẹt làm việc với đối tác châu Âu để xuất khẩu sầu riêng ra thế giới, hứa sang tháng 8 sẽ về. Không biết là bao nhiêu lời hứa đã đưa ra cho cuộc tình này, bà T.V không chịu nổi sự nhung nhớ liền nói sẽ bay sang Thái Lan gặp mặt. Bị truy gắt gao, “doanh nhân David Dung” tắt app, xóa dấu vết với bà T.V. Cuộc tình chóng vánh 3 tháng, bà T.V nhận phải trái đắng cũng chỉ từ cái "quẹt" đầy ma lực của tình yêu không biên giới. Người tình chưa một lần gặp mặt, chỉ nhìn nhau qua hình ảnh, mà không biết đó có phải ảnh thật của hắn không nhưng người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, si tình đến mụ mị đã bị ăn cú lừa đau đớn. Sau khi nghe hết câu chuyện của bà T.V, chuyên gia tư vấn Kim Chung khuyên bà nên chấp nhận sự thật bị lừa tiền. Trước mắt phải lo trả hết khoản vay nóng kẻo lãi mẹ đẻ lãi con. Vì thông tin của gã lừa đảo kia chỉ tồn tại trên app, nay hắn xóa app rồi nên cũng chẳng còn manh mối nào mà đi truy lùng. “Tôi khuyên chị ấy mạnh mẽ lên, kể nhiều trường hợp bị lừa giống như vậy để lòng chị dịu lại, cảm thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất. Sau đó, nói chị ấy trở về nhà tĩnh tâm lại, cái gì mất đã mất rồi, xem như số mình đen đủi để có thêm bài học cho cuộc sống sau này. Hãy tìm một nơi nào đó để gửi gắm tâm hồn, như mái chùa hoặc làng quê yên ả chẳng hạn. Một thời gian con tim bớt đau thì tâm hồn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn”, chuyên gia tư vấn Lê Thị Kim Chung chia sẻ. Theo bà Kim Chung, sở dĩ người ta tìm đến hẹn hò online vì nó giải quyết được những nhu cầu rất thực tế như kết giao tâm sự, hẹn hò yêu đương, hay thậm chí là tìm những mối quan hệ để "vui vẻ" mà không bị bạn bè, người thân phát hiện. Nếu như bằng tuổi bà T.V mà hẹn hò nhăng nhít công khai bên ngoài, người ta lại phê phán kiểu như: "Làm gì đến nỗi mà phải lên mạng tìm người yêu" hay lời dè bỉu cửa miệng: "Loại chẳng ra gì, sợ người đời quá biết mình nên mới phải mò lên mạng kiếm...”. Đây cũng là một trong nhiều lý do một số người dân, thậm chí có cả thế hệ gen Z cũng đang sống với nó. Sự phát triển không ngừng của công nghệ hẹn hò online vô tình là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo lợi dụng tung hoành trong thời gian gần đây. Trước tình trạng trên, Công an TP Hồ Chí Minh vừa cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mời gọi tham gia làm thành viên dịch vụ hẹn hò online đang diễn biến phức tạp. Cụ thể: Các đối tượng đăng bài quảng cáo, mời gọi người dân làm thành viên qua dịch vụ hẹn hò online trên các ứng dụng mạng xã hội. Từ đây, các đối tượng yêu cầu người tham gia chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ, nhận hoa hồng. Tuy nhiên, khi người tham gia chuyển tiền thì các đối tượng thông báo lỗi hoặc đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người tham gia nạp tiền thêm nhiều lần nữa với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt tài sản. Để tránh sập bẫy lừa đảo này, công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng": Không đăng nhập các đường link lạ, không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN Internet banking, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường link lạ... Người dân cần đề cao cảnh giác, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Khi gặp các trường hợp như trên thì người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý. Ngọc Thiện