Khánh Hòa và Đắk Lắk hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023-2025

Các đại biểu hai tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đổi mới hình thức xúc tiến quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch và mở rộng thị trường khách du lịch.



Tại hội nghị, đại diện hai tỉnh đã trao Biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch; trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương. Nội dung liên kết hợp tác về du lịch giữa hai địa phương tập trung chủ yếu vào 5 lĩnh vực: Hợp tác trên lĩnh vực quản lý nhà nước; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác kêu gọi đầu tư; hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.



Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch tỉnh sớm nghiên cứu, phối hợp xây dựng, khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa Đắk Lắk - Khánh Hòa phù hợp với thị trường khách quốc tế và khách du lịch nội địa, từ đó có kết nối, hỗ trợ chia sẻ lượt khách du lịch cho nhau. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ trì phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, tham gia quảng bá, giới thiệu các chương trình sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đến với du khách và người dân; kết nối xây dựng các chương trình tour tham quan, tham gia các sự kiện tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Đồng thời, hai địa phương có chính sách khuyến mãi hấp dẫn kích cầu thị trường du lịch nội địa là người dân tỉnh Đắk Lắk đến Khánh Hòa tham quan nghỉ dưỡng và ngược lại.



Trong 7 tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến tỉnh Khánh Hòa lưu trú ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 175,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 995 nghìn lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 148,6% so với cùng kỳ.



Tại Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đón hơn 650 nghìn lượt du khách, bằng 121,61% so cùng kỳ năm ngoái; tổng thu du lịch ước đạt trên 515 tỷ đồng, bằng 130% so cùng kỳ năm 2022.

Tiên Minh