Khai thác tiềm năng du lịch 'xanh' trên đất Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung được thành lập năm 2002, trên cơ sở chia tách một phần từ huyện Long Phú (Sóc Trăng). Địa bàn huyện có 8 đơn vị hành chính, nằm biệt lập hoàn toàn với đất liền với tổng diện tích tự nhiên 24.503,60 ha, trong đó, đất nông nghiệp là 15.662,48 ha, đất phi nông nghiệp 8.732,91 ha.



Thổ nhưỡng đất phù sa, phù sa pha cát thích hợp cho việc phát triển các loại hoa màu, cây ăn trái. Độ màu mỡ của đất Cù Lao Dung giảm dần về phía giáp biển, do ảnh hưởng của nước mặn. hệ thống cây trồng, vật nuôi của huyện cũng thay đổi và phong phú.



Ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, huyện đã thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, giảm dần diện tích mía kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có năng suất và giá trị kinh tế cao như, dừa, nhãn, xoài... và nuôi trồng thủy sản. Đến nay, giá trị thu nhập bình quân trên một ha diện tích sản xuất nông nghiệp đạt 175 triệu đồng/năm (tăng 2,5 lần so với năm 2010), thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 62,39 triệu đồng (tăng hơn 3,46 lần so với năm 2010).