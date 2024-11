Khách Tây thử phở gia truyền ở Hà Nội, hết lời khen ngon, húp cạn cả nước dùng

Lần đầu thử món phở kiểu Bắc ở Hà Nội, hai vị khách Tây bất ngờ vì hương vị thơm ngon với phần nước dùng trong và thanh, dậy mùi đặc trưng từ thịt bò. Adam (đến từ Mỹ) và Kathryn (quốc tịch Canada) là cặp vợ chồng đam mê du lịch và từng đặt chân tới nhiều quốc gia như: Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Mexico, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,… Trên kênh YouTube cá nhân có hơn 220.000 lượt theo dõi, cặp đôi thường xuyên đăng tải video về trải nghiệm du lịch ở những nơi mà họ có cơ hội ghé thăm, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tại Việt Nam, Adam và Kathryn đã khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Nội,… và thưởng thức các món ăn, đặc sản thơm ngon ở mỗi vùng đất. Cặp đôi nhận xét, Hà Nội là một trong những thành phố ẩm thực tuyệt vời nhất. Vì vậy, khi có dịp ghé thăm nơi đây, hai vị khách đã tranh thủ trải nghiệm nhiều món ngon, trong đó có phở bò.

Kathryn và Adam lần đầu thưởng thức món phở kiểu Bắc ở Hà Nội. Kathryn cho biết, một hướng dẫn viên người Việt đã giới thiệu họ tới quán phở lâu đời ở phố Bát Đàn (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm). Đây là địa điểm ăn uống quen thuộc của người địa phương lẫn du khách. Quán mở cửa vào 2 khung giờ là 6-10h và 18-22h30, chuyên phục vụ phở bò với 3 loại, gồm tái, chín và tái nạm. Giá từ 50.000-60.000 đồng/bát. Đây cũng là một trong những quán phở đông khách bậc nhất Hà Nội. Đôi lúc, quán quá đông, thực khách phải xếp hàng chờ tới lượt, gọi món rồi thanh toán tại quầy và tự bưng tô phở tới chỗ ngồi để thưởng thức.

Thực khách xếp hàng chờ gọi món ở quán phở gia truyền nổi tiếng trên phố Bát Đàn. Adam và Kathryn đến quán phở này vào buổi tối. Dù họ có mặt khá sớm nhưng lượng khách ở quán đã khá đông. Dòng người xếp hàng dài từ trong nhà ra vỉa hè, chỗ ngồi xung quanh cũng chật kín. Sau khi gọi món và tìm được chỗ ngồi thưởng thức, Kathryn tỏ ra hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm hương vị phở kiểu Bắc ở Thủ đô. “Chúng tôi từng thử phở kiểu Nam ở TPHCM và nghe mọi người nói phở kiểu Bắc hơi khác một chút. Tôi thấy sợi phở Bắc to hơn và thay vì phục vụ nhiều đồ ăn kèm như phở Nam thì ở đây chỉ có rau mùi, hành lá. Một điểm khác biệt lớn nữa là nước dùng của món phở kiểu Bắc dậy mùi thơm từ xương bò ninh, có độ trong và thanh hơn”, nữ du khách người Canada nhận xét.

Hai vị khách Tây thưởng thức món phở bò chín, giá 50.000 đồng/bát Đồng quan điểm, Adam đánh giá nước dùng phở Bắc rất ngon, vị đậm đà và có mùi đặc trưng từ thịt bò. “Nước dùng cho phở Bắc dường như đơn giản hơn so với nước dùng của phở Nam. Nó có hương vị riêng, khá hoàn hảo và ngon”, anh cảm nhận.

Adam nếm thử nước dùng để cảm nhận rõ mùi vị nguyên bản của món phở kiểu Bắc Kathryn thừa nhận thật khó khăn để nhận xét rằng món phở nào ngon hơn. Song, theo cảm nhận cá nhân, cô thấy món phở miền Nam có vị ngọt hơn phở miền Bắc. Còn Adam cho rằng, món phở Bắc hợp khẩu vị và sở thích của anh hơn. Anh hào hứng đến độ ăn hết sạch suất phở, húp cạn nước dùng dù trước đó cảm thấy hơi no bụng vì đã thưởng thức một số thức quà đường phố.

Vị khách nước ngoài ăn hết tô phở, húp cạn cả nước dùng Ngoài ấn tượng về hương vị món phở, hai vị khách còn thích thú trước không khí ấm cúng, đông đúc, mọi người xếp hàng dài chờ. "Lượng khách ở quán khá đông nên mọi người ngồi sát nhau và tập trung vào việc thưởng thức món ăn mà không hề cảm thấy khó chịu hay thiếu thoải mái. Tôi rất thích điều này", Kathryn bày tỏ. Theo VietNamNet