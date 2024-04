Khách ‘chật vật’ tìm phòng, ‘né’ giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khách du lịch “xoay như chong chóng”

Dù đã rục rịch lên kế hoạch cho sự thay đổi trong kỳ nghỉ 30/4 ngay từ khi có đề xuất hoán đổi của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, song gia đình anh Đỗ Tuyên (TP Thái Bình) vẫn lúng túng khi tìm điểm đến, cũng như đặt phòng khách sạn. “Ban đầu, nhà tôi dự định sang Hải Phòng để đi “food tour” trong hai ngày. Sau đó lại chuyển hướng sang đi Đà Nẵng, vì hiếm khi gia đình có cơ hội cả nhà nghỉ dài thế này. Tuy nhiên, khi lên các ứng dụng đặt vé máy bay, tôi khá bất ngờ vì càng gần ngày nghỉ, giá vé máy bay lại càng tăng cao”.

Anh Tuyên cho biết, dù chỉ bay hạng ghế thường, áp dụng mã giảm giá của các ứng dụng đặt vé, thì chi phí cho vé máy bay khứ hồi của cả gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) đã lên đến hơn 13 triệu đồng. Đây là mức giá cao gần gấp đôi so với thời điểm trước nghỉ lễ 1 tuần. Bên cạnh đó, việc đặt phòng khách sạn cũng khá khó khăn, khi các phòng view đẹp, gần trung tâm đều đã hết chỗ.

“Vì vậy, gia đình tôi đã chuyển hướng sang đi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), đi bằng xe giường nằm và nghỉ tại homestay gần bãi B”, anh Tuyên chia sẻ.

Việc thay đổi kế hoạch khiến khách du lịch gặp khó khăn khi tìm phòng nghỉ.

Vấn đề giá vé máy bay cao cũng là điều mà gia đình chị Vũ Hải (Vĩnh Long) đang cân nhắc. Chị Hải cho biết, gia đình dự định sẽ đi du lịch Sa Pa ngay khi có thông tin được nghỉ liền 5 ngày. Tuy nhiên, chị Hải cũng chuyển hướng ngay phút chót vì gia đình 5 người, vé máy bay khứ hồi trong dịp lễ lên đến trên 15 triệu đồng, chưa kể phí di chuyển bằng ô tô từ Vĩnh Long đến TP Hồ Chí Minh và từ sân bay Nội Bài đến Sa Pa.

“Dù các con rất háo hức, nhưng chúng tôi vẫn phải hoãn chuyến ra Bắc lại vì chi phí bị “đội” lên quá nhiều. Thay vào đó, cả nhà sẽ đi nghỉ mát tại Vũng Tàu, vì nơi đây vừa có biển, vừa có nhiều điểm tham quan thú vị. Rất may, chúng tôi vẫn kịp đặt được phòng nghỉ cho gia đình. Hiện tôi và chồng con đang lên kế hoạch chi tiết cho các điểm đến và chỗ ăn uống cho phù hợp”, chị Hải cho biết.

Còn với anh Mạnh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội), thay đổi duy nhất trong kế hoạch du lịch của anh là thời gian nghỉ, kéo dài từ 3 ngày lên 5 ngày. Anh Hùng thông tin: “Vì việc đưa cả gia đình đi chơi đã nằm trong dự định từ đầu năm của tôi, nên may mắn tôi không bị ảnh hưởng nhiều từ giá vé. Đại gia đình với số lượng hơn 20 người nên tôi đã tìm đến các công ty du lịch và sớm “săn” được tour giá rẻ. Có gặp chút vấn đề về việc kéo dài thời gian thuê phòng và đổi vé, song tôi không phải bù thêm quá nhiều chi phí. Từ đây mới thấy việc đặt tour sớm là rất quan trọng”.

Tỷ lệ đặt tour chênh lệch lớn

Theo các doanh nghiệp du lịch, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khách có xu hướng lựa chọn đi nước ngoài nhiều hơn, nhất là những tour có thể đi bằng đường bộ. Việc thay đổi ngày nghỉ không quá gây áp lực cho các đơn vị lữ hành, vì đa phần họ đã có các sản phẩm “nằm”, có sẵn, với nguồn phân bổ quỹ riêng từ đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng phòng Nội địa và Outbound, Công ty Du lịch Best Price Travel cho biết: “Tỷ lệ khách đặt tour quốc tế nói riêng trong dịp lễ 30/4 năm nay tại công ty chúng tôi tăng hơn 30% so với năm ngoái. Best Price Travel luôn có sẵn những chuỗi tour dài ngày để đáp ứng trong dịp lễ 30/4 này. Đây là dự kiến được đưa ra khi xu hướng đặt tour của khách hàng hiện nay cũng không còn quá sớm và họ quyết định mua hàng cũng rất nhanh”.