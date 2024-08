Kẻ tung người hứng món cơm niêu ‘biết bay’, muốn ăn phải đập ở TPHCM

Khi đập niêu, phần vụn nồi thường rơi vào cơm, do đó nhân viên sẽ phải hất cơm lên để vụn nồi rơi ra hoàn toàn. Từ quá trình này, chúng tôi biến tấu thành màn biểu diễn tung hứng, mang lại không khí tươi vui cho khách hàng”, chị Dung nói.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: @rey.winter

Theo chị Dung, để làm món cơm niêu ngon thì cần phải chăm chút từng công đoạn, từ khâu chọn gạo, chọn niêu đến cách nấu.

Gạo được sử dụng là loại đặc biệt, phải đạt tiêu chuẩn về độ dẻo, thơm và có vị ngọt tự nhiên. Niêu đất cũng được chọn kỹ lưỡng, làm từ loại đất sét dẻo và trải qua quá trình nung trong lửa già để đảm bảo có phần vỏ mỏng nhưng cứng chắc, chịu được nhiệt độ cao mà không bị vỡ.

Việc sử dụng loại niêu đặc biệt còn làm tăng vị ngon của gạo và giữ nhiệt tốt, giúp món cơm cháy luôn nóng hổi trong thời gian dài.

Tại nhà hàng, cơm niêu đất được nấu trong lò gạch và sử dụng hơi nóng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như có thể nấu được nhiều cơm hơn.

Thời gian nấu một niêu cơm bình thường là khoảng 45 phút, riêng món cơm đập phải nấu 1 – 1,5 tiếng để tạo ra lớp cơm cháy giòn rụm xung quanh niêu.