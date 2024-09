Kaspersky: Cứ 5 người Việt Nam thì có 1 người từng đối diện với mối đe dọa an ninh mạng

Tuy nhiên, trước sự gia tăng phức tạp của các loại hình tấn công mạng, việc duy trì cảnh giác cao độ và đầu tư vào các giải pháp bảo mật vẫn là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu, Kaspersky cũng cảnh báo.

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, Kaspersky đã ngăn chặn thành công 4.830.621 mối đe dọa thông qua các trang web trên máy tính của người tham gia mạng lưới bảo mật Kaspersky (KSN). Số lượng mối đe dọa web đã giảm đáng kể so với con số 7.713.485 cùng kỳ năm 2023, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng toàn cầu. Tuy vậy, theo thống kê, cứ 5 người Việt Nam thì có 1 người từng đối diện với sự cố an ninh mạng trên các trang web.