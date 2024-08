iPhone 16 Pro sẽ có nâng cấp đặc biệt lớn về pin

Cụ thể hơn, theo leaker Instant Digital trên Weibo, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin lớn hơn 5,74% so với 15 Pro Max, trong khi iPhone 16 Pro sẽ có mức tăng đáng kể hơn nhiều là 9,25% so với model hiện tại. Pin iPhone 16 Pro sẽ có dung lượng 3.577 mAh, so với iPhone 15 Pro hiện tại là 3.274 mAh. Việc nâng dung lượng pin đáng kể như vậy được dự đoán sẽ giúp máy chạy được các tính năng AI mới mà không lo hao hụt thời lượng sử dụng.

Rò rỉ này trùng khớp với các báo cáo trước đó về sự thay đổi kích thước pin trên các dòng iPhone mới. Tuy nhiên, có một thông tin bên lề có thể khiến dòng iPhone 16 Plus kém cạnh tranh hơn một chút, đó là việc bị giảm dung lượng pin.