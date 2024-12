iOS 18.3 Beta 1: Nên cập nhật hay kiên nhẫn chờ đợi?

iOS 18.3 Beta 1 vừa phát hành với hiệu năng ổn định, tuy nhiên người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi cập nhật do thời gian chờ beta 2 khá lâu. Apple đã phát hành iOS 18.3 Beta 1 dành cho các nhà phát triển với số build 22D5034e, mang đến một số thay đổi về giao diện và tính năng mới. Bản cập nhật này có dung lượng khá lớn, khoảng 7.38GB trên iPhone 16 Pro Max. Những thay đổi đáng chú ý Trong bản cập nhật này, Apple đã bổ sung chế độ tối cho biểu tượng điều khiển camera trong menu Cài đặt > Trợ năng. Ứng dụng Ảnh được cải tiến với thông báo nhận diện khuôn mặt ngắn gọn hơn. Đáng chú ý nhất là ứng dụng Nhà (Home) đã hỗ trợ robot hút bụi thông minh chuẩn Matter. Sân chơi Hình ảnh và Genmoji được nâng cấp với nút đánh giá thuận tiện hơn, cùng nút báo cáo vấn đề được đặt ở vị trí dễ tiếp cận. Apple cũng đã sửa lỗi tạo Genmoji cá nhân và khắc phục vấn đề với API công cụ viết trong ứng dụng bên thứ ba. Hiệu năng và pin Theo kiểm nghiệm, hiệu năng của iOS 18.3 Beta 1 khá ổn định. Điểm Geekbench cho thấy sự sụt giảm nhẹ, tuy nhiên mức chênh lệch này không đáng kể trong sử dụng thực tế. Về thời lượng pin, người dùng có thể gặp một số vấn đề tối ưu do đây là bản beta đầu tiên. Đánh giá và lời khuyên Đối với người dùng thông thường, việc cập nhật iOS 18.3 Beta 1 vào thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bản Beta 2 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu hoặc giữa tháng 1/2025, nghĩa là người dùng sẽ phải chờ đợi ít nhất 3 tuần với phiên bản beta đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, họ có thể gặp phải các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm hàng ngày. Người dùng có kinh nghiệm với các bản beta có thể cân nhắc cập nhật, bởi iOS 18.3 Beta 1 khá ổn định do không có nhiều thay đổi so với iOS 18.2. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng và áp dụng các biện pháp sau: Sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi cập nhật

Ưu tiên cài đặt trên thiết bị phụ thay vì điện thoại chính

Chuẩn bị sẵn phương án khôi phục phiên bản iOS 18.2 nếu cần thiết Kết luận iOS 18.3 Beta 1 mang đến một số cải tiến đáng chú ý, nhưng chưa đủ hấp dẫn để người dùng phải vội vàng cập nhật. Với khoảng thời gian khá dài trước khi có Beta 2, việc chờ đợi bản chính thức vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2025 sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp với đa số người dùng iPhone.