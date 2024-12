Apple đặt cược tăng trưởng vào iPhone mỏng, gập

Apple đang chuẩn bị một loạt các thay đổi lớn về thiết kế và kiểu dáng đối với dòng sản phẩm iPhone để hồi sinh tăng trưởng sau nhiều năm nâng cấp không đáng kể. Theo nguồn tin của Thời báo Phố Wall, từ năm 2025, Apple dự định giới thiệu iPhone mỏng hơn hiện nay. Nó rẻ hơn bản Pro, camera được đơn giản hóa để giảm chi phí. Công ty cũng lên kế hoạch cho hai thiết bị gập. Màn hình trên thiết bị lớn hơn khi mở ra gần bằng một số màn hình máy tính để bàn, khoảng 19 inch. Mẫu nhỏ hơn sở hữu kích thước màn hình lớn hơn iPhone 16 Pro Max. Tờ báo cho biết, Apple đã phát triển hai thiết bị trong nhiều năm, nhưng chưa sẵn sàng một số bộ phận như bản lề, bảo vệ màn hình. Điện thoại gập hiện nay không đủ mỏng, nhẹ hoặc tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn của Apple. “Táo khuyết” đã thử nghiệm với các thiết kế khác nhau nhưng đang ủng hộ thiết kế gập vào trong. Apple đang tìm cách hồi sinh tăng trưởng cho dòng iPhone thông qua giới thiệu kiểu dáng mới. Ảnh: WSJ Dù mục tiêu ban đầu là giới thiệu thiết bị lớn để đánh giá phản ứng của thị trường, giờ đây dường như iPhone gập sẽ ra trước. Các lãnh đạo đang muốn phát hành iPhone gập vào năm 2026, nhưng có thể mất thêm một năm nữa để giải quyết các khó khăn về kỹ thuật. Đối với mẫu siêu mỏng, khách hàng mục tiêu có khả năng là những người yêu thích thiết bị bóng bẩy, chấp nhận hi sinh vài tính năng trên bản Pro. Apple đang khao khát tìm những cách mới để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. iPhone vẫn chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu nhưng đang trên đà sụt giảm. Lần tăng lớn cuối cùng là vào năm 2021, khi các nhà mạng trợ giá iPhone để hỗ trợ hạ tầng 5G. Dù iPhone gập không phải đột phá, nó vẫn cho thấy thay đổi đáng kể về hình thức và chức năng so với vài năm trở lại đây. Các cập nhật về chip và camera không đủ để khuyến khích người dùng nâng cấp với tốc độ như những năm trước. Lần đại tu gần nhất là iPhone X năm 2017. Với dòng iPhone 16 năm nay, Apple tập trung quảng bá bộ tính năng AI Apple Intelligence thay vì phần cứng. Song, nó chưa chắc có thể hồi sinh nhu cầu hay không. "Có vẻ Apple đang hướng tới đổi mới phần cứng để thúc đẩy nâng cấp người dùng", Cliff Maldonado nói. "iPhone 16 sẽ là chiếc điện thoại nhàm chán cuối cùng về thẩm mỹ". Nhìn từ các đối thủ như Huawei, Samsung, điện thoại gập vẫn khó bán và là thiết bị ngách. Năm nay, chúng ước tính chiếm khoảng 1,5% thị trường smartphone, theo hãng nghiên cứu TrendForce. Trong lịch sử, thay đổi về phần cứng là động lực chính cho tăng trưởng doanh số của Apple. 10 năm trước, iPhone 6 Plus lớn hơn ra đời đã kích hoạt làn sóng tăng trưởng mới. Apple cũng muốn giảm lệ thuộc vào iPhone. Đầu năm nay, sau gần một thập kỷ, công ty giới thiệu thiết bị mới – Vision Pro giá 3.499 USD. Dù vậy, với giá bán cao, doanh số kính thực tế ảo vẫn chậm chạp và không thu hút nhà phát triển. (Theo WSJ)