Intel mất hợp đồng chip 30 tỷ USD vào tay AMD

The Verge dẫn nguồn tin cho biết Intel đã thất bại trong cuộc đua giành thầu hợp đồng chip, có thể tạo ra doanh thu 30 tỷ USD, dành cho thế hệ máy chơi game PlayStation 6. Với việc các nhà sản xuất chip khác như Broadcom đã bị loại trừ trước đó, Sony đã trao hợp đồng cho AMD thay vì Intel. AMD cũng đang là đối tác sản xuất chip cho PlayStation 5 và PlayStation 5 Pro. Trong khi đó, vấn đề tương thích là một trong những nội dung được thảo luận “nhiều tháng” giữa Sony và Intel. Intel mất hợp đồng chip vào tay AMD. Ảnh: TheVerge Tuy nhiên, giá thầu của Intel bị chặn do không thể thống nhất về phân chia lợi nhuận với mỗi con chip do TSMC xử lý quy trình sản xuất. Sự cố đối với CPU Raptor Lake gần đây khiến Intel đứng ngoài cuộc đua chip AI và phải nhượng lại việc sản xuất một số công nghệ tiếp theo cho hãng đúc chip Đài Loan (Trung Quốc). Bộ phận kinh doanh chip của "gã khổng lồ" bán dẫn Mỹ cũng lỗ 7 tỷ USD trong năm 2023, một phần dẫn đến động thái sa thải 15.000 nhân viên vào tháng trước. Chưa dừng lại, nhà máy sản xuất chip của công ty này tại Ohio đã bị trì hoãn. Điểm sáng hiếm hoi là việc họ đã chốt được hợp đồng chip 18A tiên tiến với Microsoft. Theo TheVerge, hợp đồng này có thể trị giá lên tới 15 tỷ USD. Việc sản xuất chip tinh chỉnh dựa trên thiết kế của công ty khác là cách thức đưa TSMC trở thành nhà đúc chip hợp đồng lớn nhất thế giới hiện tại. Về phía AMD, dù thương hiệu này cũng tụt lại so với Nvidia trong lĩnh vực chip AI và GPU hàng đầu, song các sản phẩm trung tâm dữ liệu vẫn chiếm hơn một nửa doanh số bán hàng. Giám đốc điều hành Jack Huynh của AMD cho biết, ưu tiên của công ty là hợp nhất mảng đồ họa chơi game với trung tâm dữ liệu theo quy mô lớn với chi phí giá thấp hơn.