Intel đầu tư 300 triệu USD mở rộng sản xuất bán dẫn tại Trung Quốc

"Gã khổng lồ" bán dẫn Intel của Mỹ cho biết sẽ mở rộng các cơ sở đóng gói và kiểm thử chip tại Trung Quốc - thị trường lớn nhất của hãng, bất chấp cuộc chiến công nghệ đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trên tài khoản WeChat, Intel cho hay ngoài việc mở rộng cơ sở sản xuất hiện có, hãng cũng sẽ thành lập “trung tâm giải pháp khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng địa phương, tăng cường hỗ trợ khách hàng Trung Quốc và rút ngắn thời gian phản hồi”. Theo đó, công ty trụ sở Santa Clara, California sẽ “bơm” 300 triệu USD cho chi nhánh Intel Products (tại Thành Đô) để triển khai kế hoạch mở rộng. Chi nhánh Thành Đô của Intel thành lập vào năm 2003, chịu trách nhiệm đóng gói và kiểm thử hơn một nửa lượng chip dùng trong laptop mà hãng bán ra trên toàn cầu. Quy trình đóng gói và kiểm thử là những khâu cuối cùng trong sản xuất bán dẫn, nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của một sản phẩm. Intel tiếp tục cam kết gắn bó với Trung Quốc bất chấp cuộc chiến công nghệ đang diễn ra. Ảnh: EPA-EFE Năm ngoái, trong chuyến thăm tới Thành Đô, cũng là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc), CEO Intel Patrick Gelsinger cho biết những ưu đãi của thành phố đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, mở đường cho sự tăng trưởng ổn định của công ty. Động thái của Intel được đưa ra trong bối cảnh trước đó, ngày 16/10, Hiệp hội An ninh mạng Trung Quốc kêu gọi đánh giá toàn diện các sản phẩm của công ty này để bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, Hiệp hội nói rằng Intel “vô trách nhiệm với khách hàng”, cáo buộc công ty Mỹ sử dụng các tính năng quản lý từ xa để giám sát người dùng, bí mật cài “cửa hậu”, từ đó dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin và mạng lưới. Cho đến nay, gần 1/4 doanh thu toàn cầu của Intel đến từ thị trường Trung Quốc. CPU Intel có mặt trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng như laptop, máy chủ trung tâm dữ liệu. Theo Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, các máy chủ sử dụng kiến trúc x86 của Intel chiếm khoảng 90% thị trường máy chủ CPU trong nước năm 2023 và ARM chiếm 10% còn lại. (Theo SCMP)