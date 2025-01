Huế sắp có nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) vừa công bố kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam. Sự kiện quan trọng này diễn ra tại tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), mở ra cơ hội phát triển và hợp tác sâu rộng trong ngành công nghiệp ô tô khu vực. Theo đó, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam. Trong đó, nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất các dòng xe điện, sử dụng năng lượng “xanh” thân thiện với môi trường. Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Changan Automobile (Trung Quốc) ký kết xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam với công suất thiết kế 50 nghìn xe/năm. Ảnh: Kim Long Motor Huế Tập đoàn ô tô Changan (TP. Trùng Khánh, Trung Quốc) được thành lập từ năm 1862. Năm 2024, Tập đoàn có doanh số bán hàng lớn nhất Trung Quốc đạt hơn 2,6 triệu chiếc. Changan Automobile theo đuổi chiến lược toàn cầu hóa với hệ thống trung tâm R&D đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, nơi 18 nghìn chuyên gia và kỹ sư không ngừng nghiên cứu, sáng tạo nhằm mang đến cho thị trường các giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện với môi trường. Ảnh: Kim Long Motor Huế Ông Vương Huy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Changan Automobile chia sẻ: “Sự kiện hợp tác với Kim Long lần này là một bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của Changan Automobile”. Chiến lược hợp tác giữa hai doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ bao gồm các trụ cột chính: lựa chọn dải sản phẩm độc đáo; phát triển hệ thống phân phối theo tiêu chuẩn thương hiệu và đầu tư bài bản nhà máy sản xuất. Trong đó, đối với chiến lược sản phẩm, các bên lựa chọn các sản phẩm thành công tại thị trường quốc tế và có nét tương đồng với thị trường Việt Nam. Ông Vương Huy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Changan Automobile. Ảnh: Kim Long Motor Huế Đối với chiến lược phát triển hệ thống phân phối, hai bên sẽ xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ trên toàn quốc với mục tiêu sẽ có 80 showroom được hoàn thành trong ba năm tới. Nhà máy Kim Long Trường An Việt Nam được xây dựng trên diện tích 30ha, công suất thiết kế 50 nghìn xe/năm, toàn bộ dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu của Changan hướng đến hơn 80% được nội địa hoá vào quý II/2026. Nhà máy không chỉ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế-xã hội của TP. Huế. Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế chia sẻ: “Năm 2024 chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt là sự trỗi dậy của các mẫu xe điện, năng lượng mới. Với hơn 163 năm kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vượt trội, chúng tôi tin tưởng vào sự thành công của Changan Automobile. Kim Long motor cam kết tận dụng tối đa các nguồn lực, kỹ thuật và hợp tác chặt chẽ với đối tác, hiện thực hóa những mục tiêu chung để cùng nhau viết nên chương mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”. Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế. Ảnh: Kim Long Motor Huế Trên hành trình phát triển, Kim Long Motor lựa chọn chiến lược khác biệt: tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm ô tô thương mại mang thương hiệu Việt. Với cam kết trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe trong nước, không chỉ về chất lượng mà còn về sản lượng các dòng xe động cơ đốt trong và xe năng lượng mới như các loại xe du lịch 4-7 chỗ hybrid và điện, xe bus điện, xe tải điện (bao gồm đầy đủ các dòng xe từ tải nhẹ, trung đến nặng), Kim Long lấy mục tiêu xuất khẩu ra thị trường quốc tế làm trọng tâm phát triển. Huỳnh Như