'Hotgirl' Tina Dương bị truy tố với 2 tội danh

Hành vi thuê ô tô trị giá 774.285.345 đồng của Công ty Gia Đình Việt sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu lấy số tiền 390.000.000 đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do tổng số tiền bị can chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên bị can phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hành vi sử dụng 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả giao cho anh Hiếu để anh này tiếp tục chuyển số tiền 230.000.000 đồng mua xe của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).