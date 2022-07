Họp Ngoại trưởng G20: ‘Phép thử’ ngoại giao đa phương của Nga

Song, hai ưu tiên quan trọng trên chỉ có thể được thực hiện nếu G20 và thế giới chung tay xây dựng một cấu trúc y tế toàn cầu mới, đủ sức đẩy lùi các đại dịch toàn cầu như Covid-19 đã để lại hệ quả nghiêm trọng toàn cầu hơn hai năm qua.

Điều trớ trêu là sự quan tâm và các ưu tiên hợp tác quan trọng trong G20 năm nay của chủ nhà có thể bị chệch hướng bởi xung đột Nga-Ukraine, hiện đang diễn ra khốc liệt cùng hệ lụy mang tính toàn cầu, đặc biệt với vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do đó, nhiệm vụ then chốt của Indonesia tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 tuần này tại Bali, cuộc họp quan trọng cuối cùng chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của nhóm tháng 11 tới, là lôi kéo sự can dự của mọi thành viên, đặc biệt là Nga và phương Tây, để gác lại bất đồng và chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm giải pháp

Sau ngày 24/2, Mỹ và phương Tây đã tìm cách loại bỏ, giảm thiểu sự tham gia của Nga trong G20 và các thiết chế kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.