Hong Kong vượt Singapore trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á

Trong bảng xếp hạng tổng thể, Hong Kong đứng thứ ba trên thế giới, tăng một bậc trong tháng 3 và đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tòa nhà thương mại ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN) Theo báo cáo “Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu” nửa năm do Tập đoàn Z/Yen của Anh và Viện nghiên cứu phát triển tổng hợp Trung Quốc tại Thâm Quyến biên soạn được công bố vào ngày 24/9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã soán ngôi Singapore, trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á lần đầu tiên sau hai năm. Trên toàn cầu, Hong Kong xếp thứ ba sau New York và London, Singapore và San Francisco đứng thứ năm. Hong Kong đã mất vị trí hàng đầu châu Á vào tay Singapore trong bảng xếp hạng tháng 9/2022, sau khi áp dụng các biện pháp chống COVID-19 vào tháng 4 cùng năm. Trong bảng xếp hạng tổng thể, Hong Kong đứng thứ ba trên thế giới, tăng một bậc trong tháng 3 và đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thị trường chứng khoán mạnh và danh sách cổ phiếu niêm yết mới đã nâng cao vị thế trung tâm tài chính hàng đầu của Hong Kong trong khu vực. Phát biểu bên lề Diễn đàn hợp tác quản lý thuế trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường” lần thứ 5 mới đây, người đứng đầu Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Christopher Hui cho biết Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu xếp hạng Hong Kong cao ở nhiều lĩnh vực, từ môi trường kinh doanh đến công nghệ tài chính và ngân hàng đến quản lý tài sản, chỉ số cho thấy Hong Kong đã có những cải thiện lớn ở nhiều lĩnh vực. Ông Christopher Hui cho biết tâm lý thị trường chứng khoán được cải thiện cùng với thông báo của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc vào tháng 4 về việc hỗ trợ các công ty hàng đầu của đại lục niêm yết tại Hong Kong đã thúc đẩy thị trường chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hong Kong. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị điện tử Trung Quốc Midea đã tăng hơn 9% trong ngày ra mắt tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) hôm 17/9, sau khi huy động được khoảng 4 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong hơn ba năm. Đây là đợt chào bán lớn nhất của Hong Kong kể từ đợt chào bán trị giá 3,64 tỷ USD của JD Logistics vào năm 2021. Người phát ngôn chính quyền Hong Kong cho biết báo cáo đã khẳng định rõ ràng vị thế trung tâm tài chính hàng đầu toàn cầu của Hong Kong. Xếp hạng của Hong Kong thuộc hàng tốt nhất về môi trường kinh doanh, vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng, danh tiếng và khả năng cạnh tranh tổng thể. Thứ hạng của Hong Kong trong nhiều lĩnh vực công nghiệp tài chính cũng tăng lên đáng kể, bao gồm quản lý đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ chuyên nghiệp..., trong đó thứ hạng của Hong Kong trong lĩnh vực quản lý đầu tư đã nhảy lên vị trí số một thế giới. Ngoài ra, báo cáo còn đánh giá mức độ fintech tại các trung tâm tài chính, trong đó Hong Kong tăng 5 bậc lên vị trí thứ 9, lọt vào top 10 trung tâm fintech hàng đầu. Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và tài sản của Hong Kong đang bùng nổ, cuối năm ngoái, quy mô tài sản được quản lý đã tăng khoảng 2% so với năm trước lên hơn 31.000 tỷ HKD (3.983 tỷ USD) và dòng vốn ròng vào gần 390 tỷ HKD, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh văn phòng gia đình ở Hong Kong tiếp tục phát triển tốt. Chương trình tiếp cận nhà đầu tư vốn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình kể từ khi ra mắt vào tháng 3. Cho đến nay, Hong Kong đã nhận được hơn 550 đơn đăng ký và dự kiến sẽ mang lại số tiền đầu tư hơn 16,5 tỷ HKD cho Hong Kong. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào ngày 18/9 trong khởi đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ, trong khi các ngân hàng thương mại Hong Kong cắt giảm lãi suất cơ bản và lãi suất tiền gửi 0,25 điểm phần trăm. Những điều này, cùng với một loạt biện pháp được Trung Quốc công bố mới đây đã thúc đẩy thêm cho thị trường chứng khoán./.