Honda Việt Nam triệu hồi mô tô Gold Wing do lỗi bánh răng truyền động

Mẫu mô tô cruiser Honda Gold Wing đang phải triệu hồi tại Việt Nam do bu lông siết bánh răng truyền động sơ cấp có thể bị gãy khiến xe dừng đột ngột. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố đợt triệu hồi đối với mẫu mô tô Honda Gold Wing với số lượng 43 chiếc, được sản xuất từ năm 2018 đến 2021 tại nhà máy ở Nhật Bản, nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Honda Việt Nam (HVN). Vấn đề đối với mẫu xe cruiser này nằm ở bộ bu lông siết bánh răng truyền động sơ cấp có khả năng bị gãy, dẫn tới bánh răng xung chuyển dịch khỏi vị trí cố định, điều này dẫn tới tín hiệu đánh lửa bị mất hoặc sai khác, cuối cùng là cụm động cơ sẽ ngừng hoạt động đột ngột, trường hợp xấu nhất có thể khiến bánh sau bị khóa. Nguyên nhân do lỗi thiết kế chi tiết bu lông siết bánh răng truyền động, phía nhà cung cấp đã không tính đến sự gia tăng lực phải chịu do moment uốn gây ra so sánh với đời trước, khiến độ bền mỏi của chi tiết không phù hợp. Trong quá trình hoạt động của động cơ, chi tiết này chịu momen uốn cao và có thể bị gãy khi tới giới hạn bền. Dù chưa có trường hợp tai nạn xảy ra tại Việt Nam liên quan đến đợt triệu hồi này nhưng Honda vẫn khuyến cáo khách hàng mang xe bị ảnh hưởng đến các đại lý để được hỗ trợ kiểm tra và thay thế miễn phí chi tiết bu lông mới có độ bền mỏi cao hơn để đảm bảo không xảy ra vấn đề trên. Từ ngày 25/11/2024, khách hàng có thể mang xe đến các Cửa hàng kinh doanh Xe phân khối lớn Honda trên toàn quốc để thực hiện khắc phục lỗi với thời gian dự kiến là 5.8h, bao gồm thời gian xử lý kĩ thuật và thời gian kiểm tra xe trước khi giao. Ngoài ra, HVN hỗ trợ kiểm tra và thay thế cho những sản phẩm cùng kiểu loại không do HVN nhập khẩu và phân phối trên thị trường Việt Nam.