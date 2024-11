Honda Việt Nam triệu hồi hơn 11.000 xe vì lỗi thước lái, có cả CR-V mới

Đây có thể xem là đợt triệu hồi xe với số lượng lớn kỷ lục của Honda Việt Nam. Được Cục Đăng kiểm phê duyệt, Honda Việt Nam đã phát lệnh triệu hồi với 11.005 chiếc CR-V, Civic và Civic Type R để khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống thước lái. Chương trình này được thực hiện theo chiến dịch triệu hồi mã 6JP của Honda Nhật Bản. Trong đó, có 5.910 chiếc CR-V thuộc bản G, L 2WD và L AWD; 1.194 xe CR-V e:HEV RS được sản xuất trong khoảng thời gian từ 17/10/2023 đến 28/8/2024. Như vậy, lượng xe này hoàn toàn là CR-V thế hệ mới nhất, ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 10/2023, còn xe đời cũ không chịu ảnh hưởng. Lượng xe thuộc diện triệu hồi còn lại có 31 chiếc Honda Civic Type R và 3.870 chiếc Civic, xuất xưởng từ 3/11/2021 đến 20/6/2024. Mẫu sedan hạng C này mới được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối tháng 10, không xuất hiện trong danh sách. Lượng Honda CR-V xuất hiện trong danh sách triệu hồi gần như có toàn bộ xe đã bán ra thị trường kể từ khi ra mắt, cũng như những chiếc lưu kho tại đại lý (Ảnh: Nguyễn Lâm). Nhà sản xuất cho biết, trên những xe thuộc diện ảnh hưởng, lượng mỡ bôi trơn trong bộ truyền trục vít của thước lái bị giảm trong quá trình sử dụng, dẫn đến lực ma sát tăng lên, xảy ra hiện tượng dính. Tình trạng này khiến vô-lăng tạo ra tiếng ồn bất thường và rung khi đánh lái. Honda cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào, nhưng khuyến cáo khách hàng nên nhanh chóng mang xe tới các đại lý ủy quyền để kiểm tra và thay thế thước lái, bộ lò xo/đế lò xo/nắp cuối và bơm mỡ đúng tiêu chuẩn. Mọi chi phí sửa chữa hoàn toàn được miễn phí. Thời gian khắc phục dự kiến là 3,9 tiếng/xe với các mẫu Honda Civic, Civic Type R và CR-V e:HEV RS; trong khi đó CR-V (G, L và L AWD) chỉ cần nửa giờ đồng hồ. Honda Civic 2024 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với ít sự thay đổi về khung gầm, nên chưa rõ có gặp tình trạng tương tự xe đời cũ hay không (Ảnh: Nguyễn Lâm). Thực tế, khách hàng sử dụng Honda Civic đời cũ cũng thường xuyên gặp vấn đề liên quan đến hệ thống thước lái. Trong quá khứ, hãng xe Nhật Bản từng thông báo, kêu gọi người dùng mang xe đến đại lý để thay thế thước lái, thông qua ứng dụng My Honda+; chưa bao giờ có quy mô lớn và công khai như đợt triệu hồi này. Trước đó trên thị trường quốc tế, Honda cũng phát động lệnh triệu hồi vì lỗi tương tự. Tại Mỹ với số lượng lên tới gần 1,7 triệu xe và Malaysia với khoảng 36.000 chiếc gặp ảnh hưởng.