Honda Việt Nam bất ngờ tăng giá bán Civic Type R, lên gần 3 tỷ đồng

Honda Việt Nam bất ngờ tăng giá bán xe thể thao Type R lên mức sát 3 tỷ đồng nhưng không có nâng cấp gì mới. Theo thông tin từ trang chủ của Honda Việt Nam, mẫu xe thể thao Civic Type R đã được nâng giá bán lẻ đề xuất lên thành 2,999 tỷ đồng, tăng mạnh 600 triệu đồng so với trước đây. Đây là lần điều chỉnh giá bán đầu tiên của Civic Type R tại Việt Nam sau khi xe ra mắt lần đầu vào cuối năm 2022, nhưng hiện xe chưa có nâng cấp về trang bị. Mẫu xe thể thao này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nhưng không có sẵn tại các đại lý mà khách hàng sẽ phải đặt cọc và chờ nhận xe sau một thời gian, do đó xe được rất nhiều người dùng săn đón sau khi được nhập khẩu chính thức. Trên thị trường toàn cầu, Honda Civic Type R chưa có nâng cấp hay cập nhật mới nào, nhưng đây vẫn luôn là một trong những mẫu xe thể thao được đánh giá cao bởi các chuyên gia và người tiêu dùng so với mức giá bán. Tại Việt Nam, xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0L, giúp sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 420 Nm, đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Civic Type R cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành, điển hình là vù ga tự động (Rev Match). Ngoại hình của mẫu xe thể thao được tinh chỉnh đặc biệt phục vụ cho tính thể thao và nâng cao cảm giác lái, dễ dàng nhận thấy nhất là cánh gió trên nắp cốp sau để tăng sự ổn định và tính cân bằng, bánh mâm tăng lên đường kính 19 inch hợp kim đa chấu, lưới tản nhiệt cỡ lớn... Honda Civic Type R hướng đến đối tượng khách hàng khá đặc trưng ưa chuộng những mẫu xe thể thao với số sàn hiếm hoi trên thị trường Việt Nam nên không đạt doanh số quá cao, trong 11 tháng đầu năm 2024, mẫu xe thể thao này mới ghi nhận số lượng bán ra đạt 11 xe.