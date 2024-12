Honda triệu hồi hơn 200.000 xe SUV vì lỗi rò nhiên liệu

Theo báo cáo, các mẫu Honda Passport và Honda Pilot tại Mỹ có thể gặp sự cố rò nhiên liệu khi va chạm, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Theo Carscoops, một số mẫu xe SUV của Honda tại Mỹ có nguy cơ bị cháy sau va chạm do vấn đề liên quan đến cổ nạp nhiên liệu. Điều này đã khiến hãng phải ban hành một đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 205.760 xe tại Mỹ. Thông báo triệu hồi từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết có khả năng cổ nạp và đường ống trong hệ thống bơm nhiên liệu được kết nối với nhau không đúng kỹ thuật. Theo đó, hai bộ phận này có thể tách rời trong một vụ tai nạn, gây rò rỉ nhiên liệu và có khả năng dẫn đến hỏa hoạn. Nguyên nhân được xác định là do sự thiếu đồng nhất trong quá trình lắp đặt cụm ống nhiên liệu tại nhà máy. Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến các mẫu Honda Passport đời 2023-2024 sản xuất từ ngày 15/2/2023 đến ngày 13/5/2024, cũng như các mẫu Honda Pilot đời 2023-2025 được sản xuất từ ngày 14/2/2023 đến ngày 8/5/2024. Honda cho biết hãng lần đầu phát hiện vấn đề này vào tháng 5, khi nhận được một khiếu nại từ đại lý về lỗi trong quá trình kiểm tra trước khi giao xe. Sau đó hãng bắt đầu kiểm tra và phát hiện thêm các xe gặp lỗi tương tự trước khi phát lệnh triệu hồi xe tự nguyện. Theo Honda, đến thời điểm này vẫn chưa nhận về báo cáo nào về thương tích hoặc tử vong nào liên quan đến sự cố rò rỉ nhiên liệu này. Các đại lý đã được thông báo về đợt triệu hồi từ ngày 3/12. Trong khi đó, các chủ xe sẽ được thông báo qua thư điện tử bắt đầu từ tháng 1 tới. Honda cũng đã đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề trên. Theo đó, hãng xe Nhật Bản sẽ gắn chặt cổ nạp vào ống nạp nhiên liệu. Quá trình được thực hiện miễn phí, đồng thời Honda cũng sẽ hoàn tiền cho những chủ xe đã tự chi trả để sửa chữa vấn đề này trước đó. Đây không phải lần đầu Honda đối mặt với các đợt triệu hồi liên quan đến nguy cơ hỏa hoạn tiểm ẩn. Vào cuối tháng 10 vừa qua, hãng đã công bố rằng hơn 720.000 xe có thể gặp sự cố do lỗi ở bơm nhiên liệu áp suất cao. Chi tiết này được báo cáo có thể bị nứt, dẫn tới rò xăng và làm tăng nguy cơ cháy nổ. Lê Tuấn