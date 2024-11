Honda Super Cub 50 ra phiên bản cuối trước khi khai tử

Mẫu xe máy cỡ nhỏ Super Cub 50 vừa được Honda bổ sung hai phiên bản đặc biệt, bán ra với số lượng giới hạn trước khi xe chính thức bị khai tử. Hãng xe Nhật Bản vừa trình làng mẫu xe Super Cub 50 Final Edition tại thị trường nội địa. Đây sẽ là phiên bản cuối cùng của dòng xe số huyền thoại này trước khi bị khai tử. Trước đó hồi tháng 6, Honda tiết lộ rằng họ sẽ rời khỏi thị trườngxe máy cỡ nhỏ vào năm 2025. Nguyên nhân được đưa ra là do sức mua sụt giảm, cộng với việc các quy định khí thải với xe máy ở Nhật Bản đang ngày càng thắt chặt. Trở lại với Honda Super Cub 50 Final Edition, mẫu xe này có ngoại thất màu Trắng và Xanh Bonnie gợi nhớ đến dòng Super Cub cổ điển. Đi kèm với đó là các điểm nhấn màu bạc và chrome. Cụm đèn phía trước vẫn được làm theo dạng tròn đặc trưng của dòng xe. Dòng chữ "Honda 50 Final Edition" kết hợp với huy hiệu được lấy cảm hứng từ chiếc Super Cub C50 nguyên bản, từng ra mắt lần đầu tiên vào năm 1966. Phần ốp chứa đồ hai bên thân xe được phối hai màu trắng và xanh. Yên xe của người lái trên Super Cub 50 Final Edition cũng có thiết kế hai tông màu đen và trắng. Các trang bị như giá chở hàng phía sau, hộp xích và tay đòn đều được sơn đồng màu xanh với thân xe. Viền đồng hồ, phuộc sau và nắp ống xả được hãng mạ chrome, tăng thêm vẻ hiện đại cho chiếc Super Cub đặc biệt này. Xe được trang bị mâm nan hoa, đồng hồ hiển thị analog và chìa khóa cũng được gắn huy hiệu mang dòng chữ Super Cub 50 Final Edition. Honda Super Cub 50 Final Edition sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 49cc cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm. Theo công bố, hãng chỉ sản xuất giới hạn 2.000 chiếc Super Cub 50 Final Edition, mỗi chiếc có giá 270.000 Yên (khoảng 45 triệu đồng). Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng với Super Cub 50 Final Edition bắt đầu từ ngày 8 - 24/11. Bên cạnh Super Cub 50 Final Edition, Honda cũng giới thiệu một phiên bản khác là Super Cub 50 Hello Kitty kỷ niệm 50 năm của nhân vật này. Xe sở hữu phối màu đỏ và be, cùng nhiều chi tiết như cụm đồng hồ, yên xe, chìa khóa có in hình nhân vật Hello Kitty. Hệ thống truyền động của xe cũng được trang bị tương tự với bản 50 Final Edition. Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition được sản xuất giới hạn 300 chiếc, đi kèm mức giá từ 300.000 Yên (khoảng 50 triệu đồng). Lê Tuấn