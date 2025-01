Honda CR-V phiên bản off-road có gì khác biệt?

Honda có kế hoạch giới thiệu mẫu CR-V phiên bản nâng cấp trong năm nay, đồng thời bổ sung biến thể TrailSport mang phong cách off-road. Honda vừa trải qua một năm 2024 khá thành công tại thị trường Mỹ với mức tăng trưởng doanh số đạt 11,2%. Hãng xe Nhật Bản kỳ vọng sẽ duy trì được đà tăng trưởng này trong năm 2025 và vừa tiết lộ những kế hoạch ngắn hạn trong buổi họp báo mới nhất. Một trong số đó là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của CR-V. Theo tạp chí Car and Driver, mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay và mở bán vào năm 2026, thời điểm đánh dấu 3 năm kể từ khi CR-V thế hệ mới ra mắt. Dù không đưa ra thông tin cụ thể, nhưng Honda xác nhận dòng xe này sẽ được bổ sung thêm phiên bản TrailSport mới với phong cách off-road. Cấu hình này cũng xuất hiện trên dòng xe xếp trên CR-V là Passport, với phiên bản năm 2026 dự kiến mở bán vào tháng 2. Tham khảo phiên bản địa hình Honda Passport TrailSport, các nâng cấp nổi bật gồm có tấm chắn gầm bằng thép, tời màu cam nổi bật, và bodykit được tinh chỉnh để tạo nên vẻ ngoài hầm hố cho chiếc SUV. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo chuyên dụng cho địa hình, lốp địa hình, và cụm đồng hồ hỗ trợ off-road. Những nâng cấp dành cho CR-V phiên bản TrailSport có thể sẽ ít mang tính chuyên dụng hơn so với Passport. Thay vào đó, nhà sản xuất được cho là sẽ tập trung nhiều vào thiết kế, tương tự như phong cách của Nissan Rogue Rock Creek – một mẫu SUV địa hình khác đến từ Nhật Bản. Tại Mỹ, CR-V là mẫu xe bán chạy nhất của Honda trong năm 2024, tăng trưởng 11% để đạt doanh số kỷ lục 402.791 xe. Đây cũng là mẫu xe Honda đầu tiên vượt qua mốc 400.000 xe kể từ năm 2001 (Accord). Đáng chú ý, khoảng 50% số xe CR-V bán ra là bản hybrid. Bên cạnh CR-V facelift và Honda Passport 2026, Honda dự kiến sớm giới thiệu mẫu xe điện Acura RSX, bản nâng cấp của HR-V (bản Mỹ) và đưa dòng xe thể thao Prelude trở lại trước cuối năm 2025. Những mẫu xe hoàn toàn mới và bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp Honda nối dài mạch tăng trưởng doanh số. Mục tiêu của hãng xe Nhật Bản là bán được khoảng 1,35 triệu xe ô tô tại Mỹ trong năm 2025, tăng khoảng 4,5% so với con số 1.291.490 xe của năm ngoái. Lê Tuấn