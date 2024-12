Hơn 7.000 người hâm mộ khám phá vũ trụ Arcane do VNGGames hợp tác Riot phát hành tại Việt Nam

Sự kiện offline đặc biệt chào đón Arcane mùa 2 mang tên “Into The Arcane” vừa diễn ra hoàng tráng tại TP.HCM với hơn 7.000 game thủ tham dự trong không gian sôi động với những tựa game Esports quen thuộc như Liên Minh Huyền Thoại, LMHT: Tốc Chiến, Đấu Trường Chân Lý và VALORANT đến từ Riot Games. Arcane - bộ phim hoạt hình do Riot Games sản xuất, đã gây sốt ngay từ khi ra mắt vào năm 2021. Dựa trên vũ trụ Runeterra của tựa game Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), Arcane là sự kết hợp hoàn hảo giữa câu chuyện kịch tính và hình ảnh đầy nghệ thuật. Bộ phim khai thác sâu vào những xung đột, tình cảm và đấu tranh của các nhân vật ở hai địa điểm trái ngược nhau là siêu thành phố Piltover và thế giới ngầm Zaun.



Trong tháng 11 vừa qua, phần 2 của Arcane đã chính thức ra mắt và nhanh chóng nhận được lượng lớn sự quan tâm từ người hâm mộ. Phim tiếp tục đưa người xem đến với hành trình của hai chị em Jinx và Vi, những sự kiện sau khi Jinx tấn công trụ sở ủy ban thành phố Piltover, mở ra nhiều diễn biến đắt gay cấn và hấp dẫn. Đó cũng chính là lý do để sự kiện “Into The Arcane” ra đời và trở thành ngày hội offline lớn nhất năm dành riêng cho cộng đồng người chơi các tựa game do Riot Games phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam. Đông đảo người hâm mộ tựa game hòa mình vào sự kiện offline Into The Arcane. Ảnh: Ngọc Nguyễn. Sự kiện mang đến cho người hâm mộ cơ hội hòa mình vào không gian sống động, đậm chất Vũ trụ Arcane, cùng hàng loạt hoạt động thú vị tại các gian hàng của những tựa game đình đám như Liên Minh Huyền Thoại, LMHT: Tốc Chiến, Đấu Trường Chân Lý và VALORANT. Dù thời tiết không chiều lòng người nhưng sự kiện đã thu hút đông đảo người chơi xếp hàng dài từ sớm và cùng hòa chung bầu không khí của thế giới Arcane. Hơn 7.000 game thủ đã đến ngày hội, 15.000 phần quà đặc sắc mang chủ đề Arcane, code game cũng đã được trao tặng.



Những tín đồ yêu thích Arcane nói riêng và các tựa game nói chung đã được “chiêu đãi” bầu không khí Esports thông qua các trận đấu gay cấn, bùng nổ đến từ các giải đấu cộng đồng Arcane Cup (Đấu Trường Chân Lý), ARAM Cup Hòa Nhịp Arcane (Liên Minh Huyền Thoại) cùng Wild Rounds Vietnam (LMHT: Tốc Chiến). Đây cũng là dịp để người hâm mộ eSports được dịp gặp gỡ các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tham dự giải đấu LCP sắp tới là Secret Whales và MGN Viking Esports. Hóa trang thành nhân vật trong game được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Ảnh: Ngọc Nguyễn. Đồng thời, người chơi được đắm mình trong vũ trụ Arcane, mãn nhãn với những màn cosplay nhân vật Arcane ấn tượng, được gặp gỡ các nhân vật như Jinx, Vi, Caitlyn, Ekko, Mel, Silco ngoài đời và chìm đắm trong màn khiêu vũ ngọt ngào của Powder và Ekko ngay tại sự kiện. Theo đó, người chơi cũng được trở thành một phần của Arcane khi tham gia tái hiện các thử thách trong khung cảnh bộ phim Arcane.



Đặc biệt, vũ trụ Arcane còn có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng trong làng game như BLV Hoàng Luân, MC Mai Dora, MC Tạ Vy, Optimus, Noway, Hoa Nhật Huỳnh, Yuna, Lép the Little Kid, Thỏ MyMy hay thậm chí là Coyote - VĐV từng giành HCV tại SEA Games 31. Sự kiện cũng từng bước đưa các Vận động viên và các đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc nhất của Việt Nam đến với các đấu trường quốc tế, bên cạnh việc tìm kiếm các cơ hội để mang những giải đấu Thể thao điện tử hấp dẫn nhất đến với Việt Nam.