Hơn 500 triệu, mua được những chiếc SUV 7 chỗ đã qua sử dụng nào dịp cuối năm?

Ở thị trường ô tô cũ hiện nay, với khoảng trên 500 triệu đã có thể lựa chọn được những chiếc xe đa dụng (SUV/crossover) cỡ C-D với 7 chỗ ngồi "ngon lành cành đào". Các dòng xe đa dụng (SUV/crossover) ngày càng được đông đảo khách hàng lựa chọn bởi sở hữu thiết kế đẹp, gầm cao, nội thất rộng rãi, phù hợp cho cả công việc và phục vụ gia đình. Ở thị trường ô tô cũ hiện nay, với khoảng trên 500 triệu đã có thể lựa chọn được những chiếc xe đa dụng cỡ C-D chất lượng. Dưới đây là một số gợi ý các dòng xe 7 chỗ ngồi có giá khoảng trên 500 triệu đồng đáng để cân nhắc: Hyundai Santa Fe 2015 Hyundai Santa Fe là mẫu crossover cỡ D rất được ưa chuộng tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Hiện, Santa Fe đời 2015 ở thị trường xe cũ vẫn có giá trên 500 triệu đồng tuỳ phiên bản và chất xe. Trong đó, cao nhất là bản 2.2AT Full Options (máy dầu) có thể có giá trên dưới 600 triệu. Hyundai Santa Fe đời 2015 sau gần 10 năm sử dụng vẫn có giá 500-600 triệu đồng. Ảnh: Khải Ân - Ưu điểm: Nhiều tuỳ chọn động cơ xăng/dầu, dẫn động 1 cầu/2 cầu; xe thiết kế bền dáng, tiện nghi, nhiều tính năng an toàn; khá giữ giá tại thị trường xe cũ. - Nhược điểm: Xe đã sử dụng gần 10 năm, nhiều bộ phận đã xuống cấp, cần được bảo dưỡng thường xuyên. KIA Sorento 2016 Mẫu crossover cỡ D KIA Sorento cũng là sự lựa chọn tốt cho những người yêu thích một mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi và đa dụng với tuỳ chọn máy xăng hoặc máy dầu. Tại thị trường xe cũ hiện nay, những chiếc Sorento đời 2016 máy xăng cao cấp được rao bán khoảng 480-500 triệu đồng, bản máy dầu có giá cao hơn khoảng 40-50 triệu đồng. KIA Sorento đời 2016 có giá khá mềm tại thị trường xe cũ. Ảnh: ANCar - Ưu điểm: Kiểu dáng cao to và bền dáng, nội thất rộng rãi, nhiều tính năng hỗ trợ người lái; tiết kiệm nhiên liệu (bản máy dầu); bảo dưỡng sửa chữa đơn giản, giá khá mềm tại thị trường xe cũ. - Nhược điểm: Xe bản máy xăng khá tốn nhiên liệu; nhiều vật liệu nội thất bị xuống cấp, hệ thống âm thanh và cách âm chưa thực sự tốt. Nissan X-Trail 2017 Dù thuộc phân khúc SUV cỡ C nhưng Nissan X-Trail lại có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, có 2 loại động cơ 2.0L và 2.5L với tuỳ chọn dẫn động 4 bánh AWD. Xuất hiện từ cuối 2016, tuy nhiên, nhà sản xuất ngừng bán X-Trail vào năm 2022 gây ra sự hụt hẫng lớn cho người dùng. Hiện, những chiếc X-Trail đời 2017 tại thị trường xe cũ đang có giá trên dưới 500 triệu cũng rất đáng cân nhắc. Nissan X-Trail đời 2017 có 3 phiên bản là 2.0 L 2WD, 2.0L SL 2WD và 2.5L SV 4WD. Ảnh: Carforsales - Ưu điểm:Nội thất rộng rãi có thể mở rộng tối đa 7 chỗ ngồi; phiên bản SV AWD với động cơ 2.5L mạnh mẽ, có thể off-road; xe cho cảm giác lái tốt và bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. - Nhược điểm: Xe đã 7-8 năm tuổi, bắt đầu vào giai đoạn cần chăm sóc và thay thế nhiều phụ tùng; hệ thống đại lý không phủ rộng nên khó khăn khi bảo dưỡng, sửa chữa; xe nhanh mất giá hơn các đối thủ cùng phân khúc. Mitsubishi Xpander Cross 2021 Xpander Cross là phiên bản "lai SUV" và cao cấp nhất của mẫu MPV bán chạy thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi. Mẫu xe này được làm mới vào đầu năm 2023, chính vì lẽ đó, những chiếc Xpander Cross đời 2021 đang được rao bán khá nhiều trên thị trường xe cũ. Hiện, Xpander Cross đã sử dụng 3-4 năm đang có giá khoảng 520-550 triệu đồng, rất "vừa miếng" với nhiều khách hàng. Mitsubishi Xpander Cross đời 2021-2022 được rao bán khá nhiều tại thị trường xe cũ. Ảnh: XV Auto - Ưu điểm: Xe đời cao nhập khẩu, có 7 chỗ ngồi linh hoạt; hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu; thiết kế vẫn khá hiện đại dù đã có phiên bản nâng cấp 2023. - Nhược điểm: Bị đánh giá là chưa có cảm giác lái tốt; động cơ 1.5L hơi yếu nếu chở "full tải" hoặc đi đường đèo dốc. Tổng hợp Còn mẫu xe nào đáng mua trong tầm giá trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!