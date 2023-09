Hơn 40 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Ngày 13.9, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin với Báo Lao Động, tính đến 18h ngày 12.9.2023, Trung tâm Y tế TP Hội An ghi nhận có hơn 40 người bị ngộ độc, có ăn bánh mì Phượng - một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng (địa chỉ tại đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), trong đó, có 4 du khách nước ngoài.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Nam lấy mẫu vật phẩm tại cửa hàng bánh mì Phượng để kiểm tra nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh Sở Y tế Quảng Nam