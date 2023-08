Hơn 3.000 video Wolfoo bị xóa trên YouTube, Sconnect phát đơn “kêu cứu”

Vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig kéo dài từ đầu năm 2022 tới nay.

Theo diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited tại Vương Quốc Anh – gọi tắt là eOne hay EO sở hữu), ngày 28/7/2023, Sconnect đã gửi báo cáo lên 4 cơ quan: Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT - Bộ TT&TT), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Báo cáo của Sconnect đề nghị 4 cơ quan trên hỗ trợ trao đổi với Google và YouTube để nền tảng này ngừng tiếp nhận và chấp thuận các yêu cầu đánh bản quyền các video Wolfoo thiếu căn cứ từ phía EO.

Sconnect Việt Nam cũng đề nghị Google tôn trọng và tuân theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Điều 114 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, yêu cầu YouTube nhanh chóng khôi phục hơn 3.000 video Wolfoo đã bị xóa khỏi nền tảng YouTube.

Nhiều kênh Wolfoo đã được khôi phục bị khóa trở lại

Vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig kéo dài từ đầu năm 2022 tới nay. Hai bên đã và đang khởi kiện lẫn nhau tại tòa án các nước: Nga, Anh và Việt Nam.