Hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID

Liên quan đến triển khai Sổ sức khỏe điện tử, ngày 3/1/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện theo phương án kỹ thuật thử nghiệm với Bệnh viện Xanh-Pôn, Bệnh viện Đức Giang và một số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác do Sở Y tế Hà Nội quản lý như Đống Đa, Thanh Nhàn, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoè Nhai, Mê Linh, Hà Đông… (nâng cấp, điều chỉnh Cổng tiếp nhận dữ liệu để đáp ứng việc tiếp nhận bổ sung thêm 5 trường thông tin bao gồm: nhóm máu; chiều cao; lý do đến khám; tóm tắt phương pháp điều trị, hướng điều trị tiếp theo; ghi chú).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã điều chỉnh phần mềm để tiếp nhận dữ liệu từ các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 386 cơ sở y tế với trên 2,69 triệu hồ sơ được được gửi lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đạt được kết quả như trên là nhờ sự phối hợp và vào cuộc rất tích cực của các bên liên quan.