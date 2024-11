Hôm nay xử phúc thẩm Trương Mỹ Lan kháng cáo án tử hình

TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm về tội Tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Ngày 4/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm, liên quan đến các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tham ô tài sản, Đưa và Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm Chủ tọa, dự kiến kết thúc vào ngày 25/11. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có 48 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó. Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Hoàng Thọ) Bên cạnh đó, bị hại là Ngân hàng SCB cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty CP T&H Hạ Long, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cũng có kháng cáo. Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, hôm 11/4, TAND TP.HCM tuyên án Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB - trốn truy nã); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB); Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cùng lãnh án chung thân về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước: Chung thân Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 17 năm tù. Tạ Chiêu Trung (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 14 năm tội tham ô tài sản, 6 năm tù vi phạm quy đinh về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: 20 năm tù. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông - chồng Trương Mỹ Lan): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square: 9 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm gửi Tòa án nhân dân TP.HCM. Trong đơn, bà Lan cho rằng bản án sơ thẩm với mức án tử hình là quá nặng nề và nghiêm khắc đối với một người phụ nữ như bà. Bà Lan trình bày về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 1975, mẹ bà, bà Kha Yêu, bắt đầu kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng tại chợ Bến Thành, Quận 1, sau đó chuyển hướng sang các ngành kinh doanh vàng, bạc, đá quý, và đến năm 1992, chính thức phát triển thành Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia đình bà cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng bệnh viện và có nhiều đóng góp trong đợt dịch COVID-19. Bà Lan cho biết đã cùng cổ đông, người thân và bạn bè hỗ trợ Ngân hàng SCB tái cấu trúc nhằm góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập luận rằng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần với hàng nghìn cổ đông và khách hàng, không phải công ty trách nhiệm hữu hạn mà quy trách nhiệm toàn bộ cho bà. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, bà Lan khẳng định đã chủ động sử dụng tài sản và hợp tác với SCB để khắc phục hậu quả. Trong đơn kháng cáo, bà Lan kính mong HĐXX và các cơ quan tố tụng xem xét thấu đáo và áp dụng hướng xử lý phù hợp để bà có thể nhận được sự công bằng, khách quan, đảm bảo tinh thần nhân đạo của pháp luật. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà. Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ. Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Hoàng Thọ