Hội nghị SOM trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Ngày 18/1, Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã diễn ra tại thành phố Langkawi, Malaysia nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) được tổ chức vào ngày 19/1. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Langkawi, Malaysia, ngày 18/1. (Ảnh: Quang Hoà) Tham dự Hội nghị có SOM của 10 nước thành viên ASEAN và Quốc gia quan sát viên Timor-Leste. Tại Hội nghị, các nước thành viên chúc mừng Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với tiến trình xây dựng cộng đồng. Các nước bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với Malaysia để hoàn thành các định hướng và ưu tiên do Malaysia đề xuất về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội và kết nối, nhằm hiện thực hoá chủ đề “Bao trùm và Bền vững”. Các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN và coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm thành công trong tăng cường hợp tác và liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng ASEAN và ứng phó với các thách thức, củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2025. Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm quan trọng trong lịch sử hợp tác và phát triển của ASEAN. Do đó, song song với việc đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác, ASEAN cũng cần chú trọng truyền thông, quảng bá tới người dân, doanh nghiệp và các đối tác. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cùng các đại biểu tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) trước thềm Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR). (Ảnh: Quang Hoà) Thứ trưởng cũng chia sẻ kế hoạch của Việt Nam trong nước vai trò điều phối để kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Zealand với việc tổ chức Cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand vào cuối năm, và xây dựng các văn kiện tầm nhìn và kế hoạch hành động nhằm nâng tầm và đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra vào ngày mai, 19/01 là dịp để các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thảo luận và thống nhất chương trình nghị sự và kế hoạch triển khai cho cả năm. Đặc biệt, Hội nghị lần này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng chiến lược của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới với việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch Chiến lược về Cộng đồng chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội và kết nối. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tại cuộc gặp song phương Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM Malaysia Amran Mohamed Zin. (Ảnh: Quang Hoà)