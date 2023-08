Hội cổ động viên Nam Định giải thể: Khi người hâm mộ quay lưng!

Sự ví von bóng đá như một thứ tôn giáo (túc cầu giáo) có thể hơi quá lời bởi thật khó để bắt những cổ động viên thành những "con chiên" hay những "giáo dân" trung thành như ở các tôn giáo. Nhưng quả là ở các nền bóng đá phát triển, bóng đá luôn có chỗ đứng vô cùng vững chắc bởi sự ủng hộ của những cổ động viên hết sức trung thành.

Người viết bài này từng có dịp sang Anh tìm hiểu về nền bóng đá chuyên nghiệp của họ, và tôi ngỡ ngàng khi biết có những gia đình đã là cổ động viên trung thành của một câu lạc bộ duy nhất qua 4 đời liên tiếp, nối tiếp nhau suốt gần một thế kỷ. Ngay cả khi CLB của họ rơi từ hạng cao nhất xuống hạng 3, thậm chí hạng 4 thì họ vẫn yêu, vẫn cổ vũ nhiệt tình!

Ở bóng đá Việt Nam có thứ tình yêu ấy không? Xin thưa là không. Trước tiên, chúng ta chưa có được một nền bóng đá đậm bản sắc văn hóa và giàu truyền thống như họ. Tính "màu cờ sắc áo" trong bóng đá từng được hình thành trong quá khứ, với một số đội bóng cấp tỉnh hay ngành (như Thể Công, Công an Hà Nội, Công an TPHCM, Công an Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp, Quảng Nam Đà Nẵng, Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Nam Định…) có lực lượng cổ động viên tương đối trung thành.

Nhưng, kể từ khi hệ thống bóng đá đỉnh cao tiến hành chuyên nghiệp hóa (đầu những năm 2000) thì nhiều CLB đã biến mất. Khi một số CLB do doanh nghiệp đầu tư xuất hiện cũng hình thành lượng cổ động viên mới. Thậm chí, không ít cổ động viên của Thể Công trở thành fan của CLB T&T Hà Nội (nay là Hà Nội FC). Rồi có những CLB chỉ tồn tại được vài mùa như Sài Gòn Xuân Thành, Navibank Sài Gòn hay mới đây là sự tan rã của Sài Gòn FC, đều do sự bấp bênh khi quá lệ thuộc vào các "ông/bà chủ".

Những CLB bóng đá kiểu "thời vụ" như thế có thể bằng cách này hay cách khác, thu hút (thậm chí là mua chuộc) được sự cổ vũ của một bộ phận CĐV, nhưng chắc chắn không tạo nên thứ "tình yêu" thủy chung và bền vững.