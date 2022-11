Hội An trưng bày gốm Chu Đậu được trục vớt ở vùng biển Cù Lao Chàm

Trung tâm cũng đã lựa chọn một số loại hình hiện vật để trưng bày, bổ sung tại Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch Hội An.

Quan khách, người dân tham quan gốm Chu Đậu từ con tàu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm (Ảnh: Trung tâm QLBT DSVH Hội An).

Ông Phan Văn Quang - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An - cho hay xuất phát từ việc nhận thấy tình trạng bảo tồn không tốt của số hiện vật gốm Chu Đậu mà Hội An đang có, tháng 12/2021, đơn vị đã kiến nghị UBND TP Hội An trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu chuyển giao thêm một số hiện vật nguyên vẹn, có giá trị cao hơn để làm phong phú thêm bộ sưu tập cũng như hệ thống trưng bày phát huy gốm Chu Đậu.

Trên cơ sở đó, ngày 3/6, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giao 103 hiện vật gốm Chu Đậu được khai quật từ di tích tàu đắm cổ ở Cù Lao Chàm có tình trạng bảo tồn nguyên vẹn và đã có số kiểm kê, cùng với 40 hiện vật vỡ và 3 mảnh vỡ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam về Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An để bảo quản và phát huy lâu dài.