Học sinh Hà Nội chưa đi học trở lại nếu trường không đủ an toàn sau bão Yagi

Trưa 8/9, Sở GD&ĐT Hà Nội gửi văn bản về việc cho học sinh đi học trở lại với những trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

Theo đó, trường học nào đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sẽ triển khai đón học sinh quay trở lại từ thứ Hai ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025.

Các trường chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, trước mắt chưa tổ chức dạy học, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra.