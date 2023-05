Hoa hậu Nông Thuý Hằng đồng hành cùng cuộc thi sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế Quốc dân

TS Nguyễn Hữu Đồng phát biểu tại chương trình.

Đại diện Ban Tổ chức, ThS Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên đã công bố cụ thể về các nội dung và thời gian các hoạt động của VCK, đồng thời thầy dành những lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất đến 40 bạn ứng viên của cuộc thi.

Với tư cách khách mời đặc biệt của buổi lễ, Hoa hậu Nông Thúy Hằng và Nam vương NEU Glamour 2019 Phạm Tuấn Ngọc đã có phần giao lưu chia sẻ cùng Top 40 và toàn thể khán giả. Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhấn mạnh yếu tố dấu ấn cá nhân qua câu slogan “Being you but the best version”.

Nam Vương Phạm Tuấn Ngọc cũng chia sẻ hành trình của mình tại NEU Glamour 2019. Những chia sẻ truyền cảm hứng và kinh nghiệm dày dặn đến từ hai anh chị sẽ là hành trang quý giá để top 40 bước vào chặng Chung kết của cuộc thi.