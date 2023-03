Kiểu áo thanh lịch luôn trong "tầm ngắm" của hội mặc đẹp

Chưa hết, bạn đừng quá chú tâm đến việc lựa chọn kiểu dáng mà quên mất yếu tố màu sắc khi mix&match trang phục. Muốn mặc đẹp và ấn tượng hơn nữa, chị em cần kết hợp nhuần nhuyễn các tông màu với nhau. Nếu không quá am hiểu thời trang và màu sắc, bạn cứ phối các tông trung tính như: nâu - be, trắng - đen, be - trắng,... với nhau là đã cực đẹp rồi.

Như đã nói, áo sơ mi kẻ sọc vô cùng "dễ tính" trong khoản mix đồ vì vậy chị em hãy cứ thoả thích biến tấu để đổi mới phong cách của bản thân. Ngoài quần jeans, quần vải,.. phối áo sơ mi kẻ sọc cùng chân váy dài cũng là ý tưởng mới mẻ cho outfit đi làm của bạn hay khoác ngoài một chiếc áo 2 dây cùng quần short cũng đảm bảo độ tươi tắn và năng động cho chị em.

Theo Phụ nữ Việt Nam