Hồ sơ mật: Những công cụ gián điệp của phương Tây bị KGB tịch thu

Dưới đây là một số công cụ gián điệp của các điệp viên phương Tây sử dụng tại Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh và đã bị các sĩ quan thuộc Ủy ban An ninh quốc gia (KGB – trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô) và sĩ quan biên phòng Liên Xô tịch thu được. Những hiện vật này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Biên giới trung ương của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh nội địa).

1. Lưỡi kiếm giấu trong ba-toong

Lưỡi kiếm giấu trong ba-toong. Ảnh: rbth.com

Các điệp viên phương Tây thường đi bộ với một chiếc ba-toong. Nhưng ít ai biết rằng bên trong thân ba-toong là một lưỡi kiếm sắc, có thể sử dụng làm vũ khí cận chiến trong trường hợp cần kíp. Chiếc ba-toong khi đó sẽ không khác một thanh kiếm rút ra từ vỏ. Ngoài ra, cũng có loại ba-toong thiết kế với quả đấm tương đối nặng ở phía trên để trong trường hợp khẩn cấp, các điệp viên có thể sử dụng như một cây chùy.

2. Camera giấu kín

Camera giấu kín trong đồng hồ hoặc bật lửa. Ảnh: rbth.com

Camera có thể được giấu kín ở bất cứ vật dụng thường ngày nào. Đồng hồ và bật lửa nằm trong những vật dụng thường xuyên nhất được gắn camera mật của các điệp viên phương Tây hoạt động ở Liên Xô giai đoạn Chiến tranh Lạnh và Nga hiện nay.

3. Máy thu phát tín hiệu vô tuyến ngụy trang

Máy thu phát tín hiệu vô tuyến đặt trong đài thu thanh. Ảnh: rbth.com

Các chuyên gia do thám cũng thiết kế sao cho máy thu phát tín hiệu vô tuyến có thể lắp vừa khít trong một chiếc đài thu thanh. Trong Chiến tranh Lạnh, những thiết bị như thế này là không hiếm và các điệp viên phương Tây thường sử dụng để chuyển tin qua lại với các điệp viên bên ngoài biên giới Liên Xô.

4. Hộc giấu đồ

Hộc giấu đồ trong giá để bút và camera giấu kín trong máy cạo râu. Ảnh: rbth.com

Những vật dụng bình thường nhất sử dụng trong công việc hằng ngày lại chính là nơi cất giấu thông tin tình báo hoặc vật dụng phục vụ hoạt động gián điệp. Chiếc giá để bút này chính là một chiếc hộp giấu đồ bí mật, còn camera thì đã được giấu kín bên trong chiếc máy cạo râu kia.

5. Bộ đàm va-li