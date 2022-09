Hồ sơ mật: Điệp viên tỷ đô của CIA là ai? - Phần 1

Trong khi chiếc xe đi lòng vòng trên đường phố Moscow, Plunkert cởi bỏ bộ quần áo người Mỹ thường dùng của mình. Với chiếc mặt nạ da người kín mặt và cặp kính, Plunkert giờ đây trông giống một ông già người Nga.

Lúc đó là quãng 7 giờ tối, bóng đêm đã bao trùm. Chiếc xe vòng qua một góc cua. Ngay khi qua góc cua, viên cụm trưởng tình báo dùng phanh tay cho xe chạy chậm lại để đèn phanh không bật lên. Plunkert mở nhanh cửa xe, nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, vợ viên cụm trưởng đặt “chiếc bánh” lên ghế hành khách phía trước, nơi Plunkert vừa ngồi, với tay bật lẫy trên “chiếc bánh”. Từ chiếc bánh bật lên một hình nộm phần trên giống hệt Plunkert. Chiếc xe tăng tốc. Bên ngoài, Plunkert đã đi được 4 bước.

Dưới ánh đèn pha của chiếc xe phía sau, Plunkert giờ đây hiện lên với hình dáng của một ông già người Nga đang đi bộ trên vỉa hè. Chiếc xe phía sau tăng tốc. Vậy là không có ai bám theo. Plunkert thấy như trút được gánh nặng, nhưng một vài giờ tới mới là những gì đòi hỏi nhiều nhất ở anh ta. Điệp viên mà Plunkert đang cố tìm cách liên lạc đặc biệt có giá trị và Plunkert đang mang trên vai một trọng trách. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đường dây hoạt động đổ bể mãi mãi.

(còn nữa)

HỮU DƯƠNG (tổng hợp từ The Washington Post, The Atlantic, Russia Beyond, sách “The billion dollar spy: A true story of Cold war espionage and betrayal”)