Hình ảnh xúc động ở Trường Sa và nhà giàn DK1 hướng về Tổng Bí thư

Đúng 6h ngày 25/7, cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở các điểm, đảo trên huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) và Nhà giàn DK1 đã làm lễ treo cờ rủ và tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đảo Trường Sa treo cờ rủ lúc 6h. Ảnh: Bộ tư lệnh Hải quân





Chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 làm Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà giàn DK1/9





Hình ảnh cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư ở Nhà giàn DK1/20





Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại úy Nguyễn Công Hiệu – Phó chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 đang đóng quân tại Bãi cạn Cà Mau chia sẻ: "Trái tim của những người lính nhà giàn DK1/10, đóng quân ở Bãi cạn Cà Mau, nơi biên thùy, phên dậu của Tổ quốc đều hướng về Tổng Bí thư, biết ơn những công lao của Tổng Bí thư đối với Đảng, Tổ quốc, quân đội, nhân dân"

Tổng Bí thư khi về thăm Quân chủng Hải quân đã nói: “Tôi rất phấn khởi khi thấy hình ảnh, ý chí sắt thép, bản lĩnh kiên cường của các lực lượng bảo vệ biển đảo chúng ta. Suy nghĩ và hành động của các đồng chí có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân trong giai đoạn cách mạng mới".

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 quyết tâm biến đau thương mất mát này thành hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí các tình huống trên không, trên biển, không để sót lọt mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".