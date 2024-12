Hình ảnh bưởi Diễn bắt đầu đổ về TP HCM bán Tết

Năm nay mặt hàng bưởi Diễn bán Tết đã tập kết về TP HCM sớm hơn mọi năm gần cả tháng. Một tuần trở lại đây, dọc đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), một số điểm kinh doanh cây cảnh đã xuất hiện nhiều chậu bưởi Diễn được bày bán để trưng bày dịp Tết. Bưởi diễn tập kết trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM Ông Cao Văn Thắng, chủ một vườn kiểng ở khu vực này, cho biết giá bưởi Diễn năm nay dao động từ 2,5 triệu đến 40 triệu đồng mỗi chậu, tùy kích cỡ. So với năm ngoái, giá bưởi Diễn năm nay tăng 30%-35% do chi phí vận chuyển, vật tư và nhân công tăng. Đặc biệt, ông Thắng không nhập các chậu bưởi giá cao (70-80 triệu đồng) như trước, nhằm thu hút khách hàng với mức giá vừa phải. Nhân viên chăm sóc bưởi diễn bán Tết Trong khi đó, ông Quang Hà, chủ vườn kiểng Thanh Giang, cho biết giá bưởi Diễn của ông lại thấp hơn năm ngoái 20%-30%, nhờ tái sử dụng gốc bưởi từ năm trước nên chi phí giảm gần 50%. Qua đó giữ giá bán ổn định và bảo vệ quyền lợi khách hàng, đa số là khách quen. Ông Hà cũng khẳng định số lượng bưởi Diễn năm nay tăng gấp 5 lần, với gần 600 chậu. Tháo bọc từng trái bưởi Tương tự, ông Nguyễn Đức Lự, một chủ vườn khác, cho biết ông trồng gần 2.000 gốc bưởi diễn tại Hưng Yên, trong đó hơn 300 gốc được vận chuyển đến TP HCM, Đà Nẵng và Vinh để bán Tết. Hiện tại, ông đang bán hơn 100 chậu bưởi tại TP HCM với giá tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, nếu sức mua giảm do kinh tế khó khăn, ông có thể điều chỉnh giá thấp hơn. Cây bưởi có đến 70% là trái thật, còn 30% là trái ghép Ông chủ vườn bưởi trên đường Mai Chi Thọ, thành phố Thủ Đức báo giá tăng khoảng 30% Chủ vườn bưởi diễn tại TP HCM thông báo có giá ổn định thậm chí sẽ giảm Chi phí vận chuyển cũng là yếu tố đáng kể, với mức phí từ 9-10 triệu đồng cho các chậu bưởi lớn và 4-5 triệu đồng cho chậu nhỏ hơn. Điều này tiếp tục ảnh hưởng đến giá bán cuối cùng của sản phẩm bưởi diễn Tết năm nay. Theo giới kinh doanh, bão lũ vừa qua ở miền Bắc đã gây thiệt hại đáng kể cho hoa kiểng Tết, trong đó có bưởi diễn tại Hưng Yên. Điều này khiến nhiều người dự đoán giá bưởi diễn sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, thiệt hại chủ yếu xảy ra với những vườn không được bảo vệ kỹ. Nhờ vào diện tích trồng tăng 40% so với năm trước, nguồn cung bưởi Diễn vẫn đáp ứng đủ.