Hệ lụy khi rapper Việt văng tục, công kích nhau

Video có tiêu đề “XNEELAND - 69 NORTHSIDE vs LINKEENPAC - MAIN EVENT BATTLE KHEN” được đăng tải trên kênh của MC ILL (rapper Hưng Cao) từ hơn một tháng trước.

Gần đây, streamer ViruSs dẫn lại video, khiến trận chiến của 4 rapper gây chú ý trở lại trên mạng. Nhiều khán giả phấn khích khi nghe các rapper battle (rap chiến) với nhau mà không cần beat. Song, cũng không ít khán giả ngỡ ngàng vì nghe quá nhiều từ ngữ tục tĩu trong video.



ViruSs dẫn lại video trận chiến gây tranh luận của nhóm rapper.

Vượt giới hạn

Những trận no beat (rap không cần nền nhạc) đã hiện diện trong dòng chảy Rap/Hip hop Việt Nam từ nhiều năm trước. MC ILL là người giữ vai trò tiên phong đưa màu sắc này tiếp cận khán giả của rap tại Việt Nam. Trước đây, các trận no beat do MC ILL tổ chức chỉ gói gọn trong phạm vi underground, do đó dù tính chất nhạy cảm vẫn không phải là vấn đề.