Hé lộ nguyên nhân án mạng khiến 4 người tử vong trong một gia đình ở Hà Nội

Sau đó, chị T. thuê một ngôi nhà ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, vừa làm nơi bán trà đá, vừa để ở. Hai người ly thân, cậu con trai đang học lớp 5 (nạn nhân trong vụ án mạng, là con chung của chị T và H.) thường xuyên ở với mẹ.

Chiều 1/9, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Long Biên và các cơ quan nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc. “Bước đầu nhận định, người chồng đã giết vợ và hai con, sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ”, vị lãnh đạo này cho biết.