Harry Belafonte: khi ‘Lời yêu thương’ còn mãi

Album nhạc thứ ba của ông có tên là Calypso đã đoạt kỷ lục đầu tiên của thế giới, bán được hơn 1 triệu đĩa. Album đứng thứ 4 trong danh sách "100 Album hàng đầu" của Billboard với 31 tuần ở vị trí số 1, 58 tuần trong top 10 và 99 tuần ở Mỹ. Ca khúc thành công nhất của album này đến nay là ‘Banana Boat Song’, Jamaica Farewell… Kể từ đó, các chuyến lưu diễn ca nhạc của ông luôn đầy ắp khán giả. Ở Việt Nam, ca khúc Jamaica Farewell rất nổi tiếng với tựa ‘Lời yêu thương’.

Harry Belafonte tham gia phân phát thực phẩm cho người tị nạn ở Ethiopia từ tiền kiếm được từ việc bán đĩa hát "USA for Africa."

Ông kể: 'Nó gợi nhớ về quê nhà của tôi, một vùng đất thanh bình và tươi đẹp, những con người thân thiện. Tôi hát với trái tim của một người Jamaica đích thực. Có một lần tôi đến Ethiopia, một đứa bé cầm lấy tay tôi và hát một đoạn: "I took a trip on a sailing ship. And when I reached Jamaica I made a stop...", rồi mẹ cháu cũng hát theo, và chúng tôi cùng hát hết bài mà không cần nhạc đệm. Thật tuyệt".

Harry Belafonte chụp cùng Miss Piggy trên phim trường The Muppet Show tại Elstree Studios ở Hertfordshire, Anh, khoảng năm 1978.

Năm 1953 ông đoạt giải thưởng Tony Award về kịch nghệ trên sân khấu Broadway qua vở Almanac. Sau đó ông được mời diễn xuất trong rất nhiều phim cho Hollywood và đến năm 1959 ông đoạt giải thưởng Emmy về phim truyền hình trong chương trình Tonight with Harry Belafonte. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một người Mỹ da den. Năm 1994 ông được Tổng thống Clinton trao tặng Huân chương Quốc Gia về nghệ thuật.

Vợ chồng Harry Belafonte cùng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Với vai trò là đại sứ của UNICEF, ông có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều chính khách nổi tiếng.

Về mặt tranh đấu cho các lý tưởng xã hội, ông đã sát cánh với mục sư Martin Luther King trong phong trào dân quyền và đã giúp đỡ tài chính và gây quĩ đắc lực cho phong trào này. Ông cũng tích cực tranh đấu trong phong trào chống phân chủng tại Nam Phi, tổ chức chương trình hòa nhạc và ghi âm thành công rực rỡ để gây quĩ giúp các trẻ em lâm nạn đói ở Châu Phi.