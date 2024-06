Hào hứng với lễ hội Không tiền mặt - Cashless Day 2024

Ông Nguyễn Đăng Hùng - phó tổng giám đốc NAPAS cho rằng Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển giao dịch không tiền mặt vì đang đứng thứ 3 tại Đông Nam Á (sau Indonesia và Thái Lan) về quy mô nền kinh tế Internet. Doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam đã đạt tới 20,5 tỉ USD, tương đương 470.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước.

Trong khuôn khổ ‘Ngày không tiền mặt 2024’, nhiều tham luận đã được trình bày tại hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" do Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước), báo Tuổi Trẻ phối hợp với NAPAS, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức.

81% người dân mong muốn sử dụng ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

NAPAS cho biết trong năm vừa qua, có 44 ngân hàng và 34 trung tâm thanh toán tham gia, hơn 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán, tổng giá trị đạt hơn 42.850 tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) đã nêu ra con số giật mình: Năm 2023, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP. Và theo thống kê, 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính; 73% người dùng thiết bị di động, mạng xã hội... nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo. Để phát triển xã hội tiêu dùng không tiền mặt, đây là lúc các ngân hàng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ông Phạm Tiến Dũng - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Dũng - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đơn vị sẽ cùng các đơn vị liên quan, các bộ ngành sẽ phối hợp để đưa ra các giải pháp khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn bảo mật cho người dùng, giảm tội phạm trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Hội thảo khuyến nghị cần chấm điểm tín dụng để đề phòng giả mạo. Quyết định 2345, xác thực sinh trắc học với người chuyển tiền là rất quan trọng để bảo vệ tài khoản khách hàng.

Chẳng hạn, khi thực hiện giao dịch thông thường trên 10 triệu đồng, người cho thuê, đi thuê tài khoản sẽ không sử dụng được tài khoản đi thuê khi phải xác thực khuôn mặt. Theo ông Dũng, nếu giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm 11% giao dịch. Tổng số người có giao dịch trên 20 triệu/ngày chỉ chiếm có 0,56%.

Hơn nữa, không phải giao dịch trên 20 triệu đồng phải làm sinh trắc học mà sau giao dịch trên 20 triệu đồng thì xác thực khuôn mặt và sau khi xác thực xong thì không phải xác thực nữa cho đến khi tổng giá trị giao dịch đạt mức 20 triệu tiếp theo mới phải xác thực. Nguyên tắc không làm gián đoạn việc trải nghiệm của khách hàng.