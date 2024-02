Hành trình truy bắt nghi phạm cướp hơn 3 tỷ đồng trong ngân hàng chiều 28 Tết

Trung khai sau khi cướp thành công có ý định mang theo số tiền sang Campuchia lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất các thủ tục để khởi tố Nguyễn Thành Trung về hành vi cướp tài sản.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng tại huyện Đức Trọng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm, nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp, thu hồi đầy đủ tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán.

HIỀN MAI