Hành trình sa ngã của quan lớn cảnh sát Trung Quốc mê gái trẻ, thích tiền ‘bẩn’

Theo trang QQ.com, Văn Cường có nhiều chiến công hiển hách phòng chống tội phạm trong thập niên 1990, nhưng quyền lực trong tay đã khiến ông này sa ngã. Lợi dụng chức vụ khi đó là Phó giám đốc Sở cảnh sát kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Tư pháp thành phố Trùng Khánh, Văn cùng vợ là Chu Hiểu Á từ năm 1996 đã nhận hối lộ hàng chục triệu Nhân dân tệ từ nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có cả những đường dây tội phạm ở Trùng Khánh.

Năm 1999, một ông trùm xã hội đen cho mở khu nghỉ dưỡng tại huyện Bích Sơn thuộc thành phố Trùng Khánh. Tuy nhiên, nơi đây là sòng bạc trá hình để thu hút các con bạc tới chơi, vừa làm nơi rửa tiền cho các nhóm tội phạm. Do quy mô hoạt động lớn, nên sòng bạc này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các cơ quan an ninh Trùng Khánh. Nhưng khi cảnh sát đến kiểm tra, khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa với lý do “tu sửa”. Hóa ra, Văn Cường trước đó đã báo tin cho ông trùm xã hội đen.

Theo thông tin được các cơ quan điều tra Trung Quốc công bố cuối thập niên 2000, Văn Cường không chỉ móc nối và nhận hối lộ từ tội phạm, mà còn là kẻ háo sắc. Văn cực kỳ hứng thú với những nữ sinh từ 14 tuổi trở xuống.

Các băng nhóm tội phạm được Văn che chở sẽ cử người theo dõi trước cổng các trường trung học. Khi thấy những nữ sinh xinh đẹp “hợp với tiêu chuẩn của quan lớn, nhóm người này sẽ tìm cách ép buộc và đe dọa các nữ sinh này phải phục vụ Văn". Được biết, Văn Cường từng cưỡng bức ít nhất 4 nữ sinh vị thành niên.

Không chỉ vậy, Văn cũng sử dụng tiền và quyền lực để ép buộc bất kỳ nữ ca sĩ hay nữ minh tinh nào “một khi tới Trùng Khánh biểu diễn thì đều phải qua đêm với ông ta”.