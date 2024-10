Hành trình 'hộ tống' trái tim hiến tặng ra Nội Bài, ghép cho bệnh nhân ở Huế

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng vận chuyển trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Bạch Mai đến Sân bay Nội Bài, chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời ghép cho bệnh nhân. Tối 28/10, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin về hành trình "hộ tống" vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Bạch Mai tới Sân bay Nội Bài để chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời ghép cho bệnh nhân. Quá trình ghép tạng phải khớp nối chặt chẽ, các quy trình không được phép sai sót một bước và thời gian phải trong "giờ vàng", bởi trái tim sau khi lấy ra khỏi cơ thể cần phải ghép càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 6 giờ kể từ khi lấy khỏi lồng ngực người hiến, do vậy bệnh viện đã liên hệ với Phòng CSGT để đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn, bố trí tổ công tác cùng ô tô chuyên dụng đến ngay Bệnh viện Bạch Mai để "hộ tống" giúp vận chuyển trái tim ra sân bay với tốc độ nhanh nhất. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa kíp dẫn đường và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường, chưa đầy 20 phút từ Bệnh viện Bạch Mai, trái tim được hiến tặng đã đến Sân bay Nội Bài. "Sự sống được nối dài và những giá trị cao đẹp đã chạm vào sự xúc động. Đây là một nhiệm vụ nhân văn và vô cùng ý nghĩa, dù không có kế hoạch từ trước nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng tinh thần ở mức cao nhất, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng", Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết. Trước đó tối 16/10, bệnh nhân L.T.S. (SN 1988) được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện. Các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực hết mình điều trị cho anh L.T.S. trong 9 ngày, nhưng tình trạng người bệnh không cải thiện. Bệnh nhân hôn mê sâu, mất các phản xạ, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân L.T.S. không thể qua khỏi. Gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Ảnh: T. Tiến - Chiến Thắng