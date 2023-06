Hành động kém duyên của MC nổi tiếng khiến Ronaldo khó chịu ra mặt

Tờ The Star đưa tin nữ diễn viên Singapore Wong Li Lin bị người hâm mộ chỉ trích vì có hành động kém duyên với Cristiano Ronaldo. Sự việc xảy ra trong chuyến thăm đến Singapore mới đây của cầu thủ nổi tiếng.

Trong một đoạn clip được ghi lại, có thể thấy nữ diễn viên liên tục khoác tay ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Nhiều người nhận thấy thái độ của Ronaldo không mấy vui vẻ trước hành động của Wong Li Lin. Nam cầu thủ tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh ngay trước đám đông. Ngoài ra, Wong Li Lin còn bị tố cố tình chạm vào eo của Ronaldo khi hướng dẫn anh đi lên sân khấu.